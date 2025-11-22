廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
屏東縣 / 綜合報導
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，而嘉義同樣有汽車擋住宮廟神明進出的路線，廣播許久不見駕駛蹤影，最後廟方人員挽袖試圖抬車但車輛卻抬不起來，一動也不動。
2024年東港迎王祭典上，這台轎車擋住千歲王爺的路，只好眾人合力，展開移車大作戰，現場民眾說：「一二三，一二三，一二三。」好幾個壯丁合力扛車，看起來就像兩排「人肉千斤頂」，車輛逐漸被抬起，員警也在旁指揮，成功移車後，響起熱烈掌聲和歡呼。
廟會出現車輛擋道，已經不是首次發生，過去在嘉義這間宮廟，同樣也有汽車，擋住神明進出的路線，不管怎麼廣播駕駛都沒現身，廟方人員挽袖抬車，卻抬不起來，遇上束手無策的情況，移車花招不少，人肉抬車或許不會造成車損，但專家就提醒，如果是用堆高機移車，作業時會對底盤金屬結構處施加壓力，容易造成變形受損。
保養廠技士楊先生說：「底盤有一些結構會比較脆弱，它如果往上頂的話，一定會造成板金損壞，還有排氣管這類的東西，對啊，有時候油箱在那邊也是很危險。」
律師嚴庚辰說：「如果說你把車子毀損到的時候，極有可能會產生一個損害賠償的問題。」民眾合力抬車或動用機具，都只是為了讓活動順利進行，但強制移車仍存在風險，駕駛臨停遵守規定，保持電話暢通，互相體諒，麻煩就能少一點。
車停廟埕又不接電話 廟方無奈出動堆高機"整輛抬走"
