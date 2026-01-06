廟會辣妹提供「抱頭刷臉」服務！僅需100元小費 網：下一場辦在哪？

生活中心／綜合報導

廟會辣妹提供台下男性觀眾將頭埋入自己懷中的服務，僅須給100元小費。（圖／爆漿2公社臉書）

廟會活動是鄉里盛事，總吸引不少人共襄盛舉，而這些宗教活動，常會請到辣妹助陣，對於部分男性來說，似乎成了一項「福利」。近期就有網友在臉書「爆漿2公社」社團內，分享多名參加廟會活動的男性觀眾僅給100元小費，就能將頭埋入內衣辣妹懷抱中的影片，貼文引發不少人討論。

廟會活動常會請到辣妹助陣，對於部分男性來說似乎成了一項「福利」。（圖／爆漿2公社臉書）

儘管進入又濕又冷的季節，但中南部參加宗教活動的辣妹則誠意滿滿。近期就有網友在臉書社團「爆漿2公社」分享短片，畫面中，可看出在一處廟會活動中，一名身穿紫色性感內衣的長髮辣妹，提供台下男性觀眾將頭埋入自己懷中的服務，妹子還用手將男子的頭緊緊抱住，而男觀眾被洗臉後僅須給100元小費。讓原PO笑稱「現在的人還有道德倫理嗎？請問有人知道下一場辦在哪邊？」

廟會辣妹提供台下男性觀眾將頭埋入自己胸前的服務，僅須給100元小費。（圖／爆漿2公社臉書）

影片一出，許多網友紛紛笑稱「為什麼大家的表情都這麼凝重？」、「一臉正氣凜然的搭著帳篷掏錢」、「也太廉價了」、「反觀展場那盤子價」、「問一下，這沒有妨害風化問題？」、「神明的廟會活動，多多少少會有這樣子。沒辦法，就算10年以後，也是會這樣子」、「男的臉色很嚴肅 ！暗爽嗎？」、「哪裡排隊？」、「上次去南台車展有個室內展場，一個攤位合照而已就要收200了，這個真的賺到ㄟ」、「這時薪算秒」、「小費才100元，真便宜」、「小妞為了賺錢活下去而已，那個還用手摸屁股的應該給200」。



