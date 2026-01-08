廟會辣妹「埋胸擁抱」收100元 影片曝光！兩派吵翻

傳統廟會活動向來熱鬧，吸引不少民眾參與，不過近日一段廟會影片卻在網路上掀起論戰，畫面中一名身穿藍紫色內衣褲的女子，在廟前與多名男性近距離互動，將對方的臉埋入胸前晃動數秒後，接受擁抱的男子隨即掏錢給小費。影片曝光後，有人認為此舉不尊重神明，也有人表示這只是用來炒熱氣氛的活動。

一名網友日前在臉書社團「爆漿2公社」分享一段影片，畫面中可見廟前擺放著幾張黑色圓椅，一名阿伯坐在椅子上，下秒身穿藍紫色內衣褲、連帽外套，並踩著防水台超高跟鞋的長髮辣妹走到阿伯雙腿間，隨即將對方的臉埋入胸中晃動數秒，阿伯的雙手則環抱辣妹纖腰，待女子起身後，阿伯則從口袋中掏出疑似百元鈔票作為小費。

隨後，相同的情況接連發生，現場多名男性坐在圓椅上接受女子擁抱，之後紛紛掏出小費。

長度約兩分半的影片，吸引5.5萬人瀏覽，網友反應兩極。有網友認為，在廟宇前進行如此活動，恐不尊重神明；也有人指出，這只是廟會活動的一個環節，用來炒熱現場氣氛，並非惡意行為，紛紛留言詢問活動地點，甚至還有人笑稱活動名稱為「洗面乳」。

此外，也有網友表示，可以理解這可能是用來吸引人潮的做法，影片中的互動也沒有出現毛手毛腳的行為，但如此親密的肢體接觸，是否與廟宇傳統與風俗文化相符，仍有討論空間。

