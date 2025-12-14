彰化花壇一廟宇舉行進香繞境活動時，未經申請便施放高空煙火，引發消防人員與鞭炮車的追逐戰！廟方不顧警告，執意施放兩波煙火，全程遭消防局蒐證，最高可依法罰款新台幣60萬元。消防第一大隊副大隊長「江錦松」表示，未經許可私放爆竹煙火處以新台幣3至15萬元罰款，場所未投保公共意外責任險則罰新台幣6至30萬元，專業爆竹煙火施放人員若無資格也罰新台幣3至15萬元。活動結束後，現場留下滿地垃圾無人清理，原慶祝神明的活動竟變了調。

廟會違法放煙火 怕被罰「炮車」跑給消防追 事後留滿地垃圾。(圖／TVBS)

彰化花壇一間廟宇舉行進香繞境活動時，未經申請便違法施放高空煙火，引發一場消防人員與鞭炮車的追逐戰。廟方不顧警告，執意施放兩波煙火，全程遭消防局蒐證，相關證據已交由警方處理，最高可依法罰款60萬元。活動結束後，現場留下滿地垃圾無人清理，原本慶祝神明的活動因疏失而變了調。

畫面中可見一輛掛著廟宇旗幟的拖板車在彰化馬路上前進，後方緊跟著一輛消防局車輛，形成一場追逐戰。拖板車之所以逃跑，是因為車上的煙火全部未經申報，若施放即屬違法行為。消防局跟在後面既是警告也是蒐證，但在此之前，鞭炮聲早已響徹花壇地區。

彰化廟會違法放煙火 消防緊追「炮車」蒐證。(圖／社會事新聞影音)

晚間6點多，現場出現數層樓高的吊車掛著鞭炮，地面上還擺放著大量煙火向上施放，持續了3分多鐘，場面堪比跨年活動。這是彰化花壇廟宇舉行進香遶境活動的一部分。煙火施放時有民眾通報警消，當警消到場後，廟方準備施放第二波煙火的拖板車便開始與警消玩起捉迷藏。然而，當消防人員以為廟方已放棄施放時，煙火車又繞回來了。

晚間8點多，煙火再次點燃，連數公里外的民宅都能清楚看見。有民眾表示廟會活動很熱鬧，放完第一次煙火隔了很久之後又在相同位置放了第二次。

彰化廟會違法放煙火 消防追逐蒐證了。(圖／TVBS)

雖然煙火美麗，但若這些未提交安全計畫的煙火發生意外，後果不堪設想。消防第一大隊副大隊長江錦松表示，未經許可私放爆竹煙火部分會處以3至15萬元罰款，場所未投保公共意外責任險則處以6至30萬元罰款，而專業爆竹煙火施放人員若未具有施放資格，也會處以3至15萬元罰款。

天亮後，廟方大門緊閉，但附近留下許多歡慶後的痕跡。現場可見未吃完的便當、飲料隨手放在民眾車輛上，地上滿是垃圾和鞭炮屑無人清理。原本為神明舉行的慶祝活動，因為私人行為疏漏而變了調。

