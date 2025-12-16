廟會遶境醉漢也出巡！脫鞋子砸警察 所長先值勤再辦他

【記者凃建豐／高雄報導】高雄鼓山內惟一帶14日下午3時許有廟會遶境隊伍，派出所員警在翠華、九如路口執行安維勤務時，所長郭智浩發現男子牽自行車站立於車道中央，影響人車通行，上前勸導其至路邊。不料男子酒醉失控，脫下鞋子砸所長頭部。所長先返回崗位繼續執勤，等遶境活動順利完成後，再依「社會秩序維護法」通知王男到案後，函移臺灣高雄地方法院簡易庭審理。

鼓山分局內惟派出所於14日15時許，於翠華、九如路口執行廟會遶境安維勤務時，所長郭智浩於現場發現王姓男子（58歲、本轄列管人口）牽自行車站立於車道中央，影響遶境隊伍及往來人車通行，隨即上前勸導其至路邊，以維護安全。

王男不服氣，便與所長衝突，所長一度想要嚇阻他，不料王男坐上，把兩腳的鞋子脫掉後，衝上前作勢要攻擊，最後更是拿鞋子砸人，而所長在被丟擲後，靠近王男時，王嚇到當場摔了一跤。

王男疑似酒後情緒不穩，所長見狀立即保持安全距離，判斷當下尚無其他急迫危害，故先返回崗位執行交通疏導及秩序維護勤務，廟會遶境活動亦順利圓滿完成。有關王民之行為，警方將依「社會秩序維護法」第85條第一項第一款通知王男到案說明後，函移臺灣高雄地方法院簡易庭審理。

王男到案後，被警方函送法院審理。翻攝畫面

