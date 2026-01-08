廟會驚見百元「埋胸服務」！辣妹當眾洗臉男客人

傳統廟會活動近日因一段爭議影片成為網路焦點。根據網友在臉書社團「爆漿2公社」分享的影片內容，事件發生在某地方廟宇前的廟會活動現場。

影片中可見廟前擺放數張黑色圓椅，一名身穿藍紫色內衣褲、外搭淺灰色連帽外套的長髮女子，腳踩防水台超高跟鞋，在現場與多名男性進行親密互動。女子走到坐在椅子上的男性雙腿間，身體前傾並雙手環抱對方頭部，將男性的臉部貼近胸前位置晃動數秒。過程中男性雙手環抱女子纖腰，互動結束後隨即從口袋掏出疑似百元鈔票作為小費。

這樣的互動場景在影片中反覆出現，多名男性輪流坐在圓椅上接受相同服務，每次互動後均支付小費。部分網友將此互動形容為「洗臉式服務」或戲稱為「洗面乳」活動。根據貼文與留言流傳說法，該項互動僅需支付一百元即可參與，但主辦單位並未對外說明相關細節與實際規劃內容。

影片曝光後迅速在社群平台擴散，瀏覽人次已突破5.5萬，網友反應呈現兩極化。反對聲浪認為此類表演已逾越廟會應有分際，質疑在神明面前進行如此行為是否恰當，留言表示「這沒有妨害風化問題嗎」、「在神明面前這樣真的可以」、「道德和衛生都讓人擔心」、「侮辱女性」等意見。

支持者則認為這只是廟會活動用來炒熱現場氣氛的娛樂環節，並非惡意行為。部分網友留言調侃「我也想去現場了解一下」、「下一場在哪」、「氣氛炒得很成功」、「道德在哪裡？地點在哪裡」等，甚至有人以「乳佛有緣」等諧音梗回應。

觀察影片內容，現場互動過程並未出現過度踰矩的肢體接觸行為。部分網友分析，主辦單位可能希望透過話題性活動吸引人潮，提升廟會參與度。然而在廟宇前進行如此高度親密的肢體互動，是否與民俗信仰場域的莊嚴性質相符，以及是否符合傳統文化價值，仍存在相當大的討論空間。

此事件凸顯現代廟會活動在傳統與創新之間的拉扯，如何在吸引年輕族群參與的同時，維持宗教場域應有的莊重氛圍，已成為各地廟會主辦單位需要審慎思考的課題。

