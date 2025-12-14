廟會「高空雷射光」害鴨群爆踩踏傷亡 鴨農氣炸

大型活動燈光使用，造成鴨隻躁動爆發踩踏死亡。（圖／翻攝自Threads＠wuwuwu5151）





屏東養鴨場的鴨群彼此踩踏傷亡，元凶就是廟會施放高空雷射光，讓鴨農氣炸。分布各地區，之前就發生過舉辦大型活動燈光使用，造成鴨隻躁動爆發踩踏，上百隻鴨子死亡，沒想到昨晚（12/13）又發生同樣狀況，竹田一帶舉辦廟會，使用高空雷射光，結果鴨群受到嚴重驚嚇，死的死、傷的傷，鴨農相當氣憤，鴨子好不容易養到這麼大了，驚慌互踩導致死傷，這損失不知該找誰求償。

受害鴨農：「你看就是這個雷射光，他們鴨子就是這樣子，一直亂跑一直亂竄。」

遠處舉辦廟會活動發射出雷射光，就是這強烈的光線，導致附近養鴨場的鴨群相當躁動，進而造成踩踏意外。

受害鴨農：「你看鴨子就是這樣亂竄亂竄亂竄，互相壓在一起，就是這樣子，我不懂到底照那個雷射光要幹嘛，鴨子就是會怕，這些就是剛才來不及趕，就是被壓死的。」

鴨子受到嚴重驚嚇亂竄，踩踏死亡，死的死、傷的傷，鴨農相當氣憤，只能整個晚上守著鴨群，避免再出意外。

受害鴨農：「沒有趕的話，等一下壓在一起又死掉了，就是要有人顧，他們就是怕這個光，不要壓在一起，等一下全部死光光，白養了白養了。」

原來13號晚間，屏東有廟宇舉辦繞境，放煙火之外，還架設舞台發射高空雷射光，附近鴨農挫咧等，移動的強光導致鴨子驚嚇，躁動奔跑造成傷亡，鴨農的損失該向誰求償。

非當事鴨農：「打雷倒還好，因為它是瞬間短暫而已，如果像是高空聚光燈，時間比較持續，所以它在那邊閃來閃去，鴨子就會怕。」

屏東縣農業處動保科長李繼雅：「如果有涉及違反動物保護法第六條，刑事責任的部分，將移請相關單位，進行後續偵辦。」

屏東是台灣蛋鴨和肉鴨的主要產地，先前就有發生過音樂祭試燈光，養殖場的鴨子受驚，出現激烈反應爆發踩踏，將近五百隻鴨死亡，還有國小的晚會活動，舞台搭設探照燈造勢，即便相隔七公里遠，強光還是照進鴨場嚇到鴨子，鴨農無奈，大型活動的燈光使用，對周邊生態真的造成很大的影響。

