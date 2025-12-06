廟會 x 閱讀 2025臺灣閱讀節《閱讀真奇廟》熱鬧登場

2025臺灣閱讀節《閱讀真奇廟》回駕國資圖登場。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】今年臺灣閱讀節國資圖以「閱讀真奇廟」為主軸，將臺灣宮廟文化轉化為閱讀推廣的新型祭典，用「有拜有保庇→有讀有收穫」為號召，打造結合祈願、民俗與知識體驗的閱讀廟會嘉年華。活動自10月起在樂成宮、元保宮與鎮瀾宮舉辦三場「廟口開講」巡迴後，將於今（6）日返回主場，自上午10點至下午4點在國立公共資訊圖書館戶外廣場，以回駕之姿熱鬧登場。

活動現場集結九天民俗技藝團、東勁直排輪、微笑唸歌團等演出團隊，並以宮廟元素轉譯成閱讀互動體驗，如「絹印符籙書籤」、「書香繞境」、「閱讀祈願」及文創市集等，讓民眾在遊戲中「抽籤求書、問學」，感受閱讀既有趣又能帶來庇佑的全新體驗。國資圖團隊更是精銳盡出推出「國資圖知識宮抽籤詩享閱讀」、「玉山之心 ╳ 讀力攻頂 國資圖數位體驗」、「雲端小書房_教育雲電子書」、「銀力繪本尋寶趣」以及「書送幸福․二手傳愛」等閱讀活動。另外，讀者還可以用閱幣兌換閱讀節限量精美好禮。

今6日回駕國資圖東勁直排輪熱鬧開演。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今年閱讀市集集結校園與在地團隊共同參與，將文化創意結合閱讀體驗，打造知識版「廟會遶境」。其中包含以媽祖文化為主題的闖關、在地故事說演、紙本遊戲、文創商品與互動問答等多樣攤位互動體驗：

●《媽祖春遊〜廟BOOK言》—僑榮國小 × 光復國小

以繪本《媽祖春遊趣》為主軸，帶領民眾透過閱讀認識媽祖出巡文化，並透過線索闖關體驗信仰故事。

●《霧尋峰華 ─ 莫名其「廟」》—霧峰國中

以抽題閱讀與分齡答題遊戲，從學齡前到成人都能參與，讓閱讀成為跨世代的文化語言。

●《西苑廟廟屋》—西苑高中

結合文創商品、閱讀闖關與繪本故事說演，把校園文化與地方信仰轉化為可帶走的知識紀念品。

今6日回駕國資圖九天民俗技藝團開幕演出。（圖/記者廖妙茜拍攝）

而書店與出版社也將帶來許多與信仰或廟會文化相關的圖書與文創品來展售，更多攤位活動包含：臺中市立圖書館行動書車、互動手作、閱讀祈願、街頭藝人演出與在地文化展售，打造充滿神轎氣氛的知識嘉年華。此外，適逢歲末年終更加碼推出「閱讀抽獎活動」，民眾只要在閱讀節活動期間借滿3本書即可領取摸彩券，於6日上午11:30現場抽獎，最大獎為台中長榮桂冠酒店雙人房住宿含早餐。

廟會 x 閱讀！2025臺灣閱讀節《閱讀真奇廟》。（圖/記者廖妙茜拍攝）

用閱讀保庇生活，用故事點亮城市

「閱讀真奇廟」的起心動念，不只是主動走入人群，更是以閱讀重現充滿人情味的生活風景。以結合台灣民間日常文化與生活的方式，讓閱讀走入大眾日常，也讓知識成為庇佑生活的力量。國資圖表示，在資訊瞬息萬變的 AI 時代，閱讀能使人沉澱、放慢節奏。「當信徒虔誠拜拜時，會很專心向神明祈求保佑。相對的，當讀者靜下心閱讀時，也能獲得心靈的平靜和思考的刺激。」希望透過宮廟文化的生活感與庶民力量，將圖書館打造為「知識得著、願望成真」的文化場域。