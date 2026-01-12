廠商代刀惹議 半年內訂指引

衛福部長石崇良12日指出，隨著醫療科技的進步，確實有些設備需要技術人員、熟悉的廠商協助，衛福部將在半年內訂出相關指引。（劉宗龍攝）

近期有醫院遭爆料，3名神經外科醫師放任醫材廠商進入手術室內，甚至直接執刀，引發軒然大波。衛福部長石崇良12日指出，隨著醫療科技的進步，確實有些設備需要技術人員、熟悉的廠商協助，衛福部將在半年內訂出相關指引，確定廠商在開刀房的界線、責任、資格等。

民進黨立委林淑芬表示，廠商代刀對外行人來說很驚訝，但在各大醫院都是「公開的祕密」。醫院讓廠商動刀幾乎是零成本，而廠商之所以願意，是因為萬一出事，醫師也會扛責。

石崇良回應，隨著醫療科技的進步，確實有一些設備需要技術人員、熟悉的廠商協助。衛福部將訂定指引，第一步是確定界線在什麼地方，踏過紅線的責任是哪些，也會訂定什麼情況下廠商可以進去、進去要遵守什麼規定、要有什麼基本訓練、資格等。衛福部會通盤檢討，以病人安全為最重要的底線，召集專業學會、團體開會討論，訂出指引，希望半年內完成。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，制訂明確的規範不僅是維護病人安全，更能保護醫護和廠商。開刀房是要求無菌、專業的場域，廠商存在唯一的理由是提供技術諮詢、設備操作的支援，而不是執行醫療行為，不能動手接觸病人、做醫療處置，也不能進入無菌區參與手術過程。

隨著微創手術、機器人手術、複雜植入物的進步，廠商的專業支援是必要的，醫院需靠他們進行參數調整、特殊規格醫材的組裝。洪子仁認為，廠商進入開刀房須有配套，包含感染管制的培訓、取得證書、事前登錄及提報申請，且要取得病人知情同意。

洪子仁也建議，廠商在開刀房內，應穿著明顯區隔的手術服，配戴識別證，以利辨別。手術紀錄中也應包含廠商進出時間、支援範圍，以利查核。不能否定技術人員扮演的輔助角色，只是要法制化，杜絕灰色地帶。