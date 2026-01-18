廠商執刀影片流出！中榮急開會：3醫師停止手術業務

台中榮總。翻攝自Google Maps



台中榮總3位名醫被爆長期放任無照醫材廠商執刀，院方調查聲稱僅進手術室沒開刀。不過，最新流出影片卻拍下疑似廠商執刀畫面。對此，中榮今（1/18）下午緊急開會，做出4點決議，暫停3位醫師的手術業務，其中2位免兼主管，靜待調查。

3位遭指控的醫師為腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁以及主治醫師廖致翔，日前被爆料長期放任無照醫材廠商執刀，中榮調查後，認定3人私自帶廠商進入手術室，但查無動刀情事，因此僅各記申誡1次。

廣告 廣告

不過，有媒體取得一段2023年的影片，顯示疑似醫材廠商人員站上手術台操刀，原本主刀醫師不僅未穿無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」。

對此，衛福部長石崇良昨強調，密醫行為絕不允許，醫事司將與台中市衛生局組成專案小組實地調查，若發現中榮報告有缺漏，不排除重啟外部調查。

中榮今召開院部會議，最後做出4點決議如下：

1、因影片高度懷疑廠商執刀，本院會全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。

2、調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職。

3、涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

4、神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

更多太報報導

大霧籠罩中國！正是「赤壁」所在 鄭明典揭天時再現：東風要來了

考生嘆好難！學測國文選項太相近 文言文又增多

火馬年甩開去年陰霾！3生肖運勢超好 命理師：套牢股票有望突破