「廠商幫開刀」影片流出！中榮最新聲明曝光：3醫師停止手術業務

記者蔣季容／台北報導

台中榮民總醫院日前遭爆神經外科3名醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀。（圖／資料照）

台中榮民總醫院日前遭爆神經外科3名醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀，雖然衛福部16日表示，中榮確認3名醫師違規放行廠商進入手術室，但未發現廠商代刀或執行醫療行為。不過隨後又有手術室影片流出，疑似為醫材廠商執刀，與院方調查報告不符。對此，中榮今（18）日發布聲明表示，如有不法一定依法嚴辦，調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職。

中榮今日發布聲明稿指出，有關媒體報導該院涉容留非醫事人員執行手術一案，因媒體於1月16日報導 2023年7月手術新影片事證，該院看到新影片之後，於今日下午召開緊急院部會議決議如下：

廣告 廣告

1、因影片高度懷疑廠商執刀，本院會全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。

2、調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職。

3、涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

4、神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

衛福部長石崇良17日受訪則表示，非醫事人員執行醫療業務「絕對不允許」，已指示醫事司重新查明相關影片內容，並將會同地方衛生局進行調查，必要時不排除成立專案小組，親自進入院內實地查核。

石崇良重申，手術是醫療的核心業務，一定要由醫師親自執行，不可以委由其他人，特別是像這樣「非醫事人員」執行涉及到密醫行為，一定嚴查嚴辦；且絕不容許類似情事發生在任何一家醫院，若院方原先的調查報告有缺漏，也不排除重啟外部調查。

更多三立新聞網報導

全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血

外食族救星！「這水果」顧肝、護腸道還抗老 營養師：愛吃花生要多吃

濕冷天氣來了！強烈冷氣團殺到「明起連凍5天」 雨最大地區曝

早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖

