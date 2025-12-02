廠商捐百台飲水機 光復災民有乾淨飲水

花蓮光復鄉洪災已經過2個多月，災區的日常生活逐漸恢復當中，有企業透過慈濟基金會媒合，預計捐贈上百台飲水機，給光復鄉公所、學校及家戶使用，今天在光復鄉公所舉行捐贈儀式。

民生用水是災後最迫切的需求之一，這次企業捐贈的飲水機，運用類似除溼機的原理，從空氣中萃取水分，只要有電力，就能持續提供淨化過的飲用水，對於停水或水質不穩定的區域，特別實用。除了捐贈給受災嚴重的光復鄉公所與光復國小外，也將視受災家庭的實際需求，提供飲水機，預計捐贈上百台，協助民眾在重建期間，有乾淨的水可以飲用。

慈濟基金會災防組長 劉秋伶：「他們企業有主動跟我們聯繫，希望可以在災後，協助鄉親做一些復原重建的工作，他們在飲水機的設計上面，又是採取 不用接水管的方式，尤其是在 假設是受災的話，也可以派上用場。」

