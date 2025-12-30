廠商施工怪手故障卡在路線 台鐵嘉義至南靖列車一度延誤

其他人也在看
怪手故障卡軌道上！台鐵嘉義到南靖列車延誤20分
台鐵嘉義站至南靖站間今天清晨4時10分起列車延誤，起因於鐵道局施工廠商的怪手故障卡在西正線上，導致該區間採單線雙向行車，通勤時段列車延誤10至20分鐘，台鐵預估上午9時才能恢復正常行車。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
超失控！男停路中買檳榔 不滿被勸「靠邊停」亮斧頭
超失控！男停路中買檳榔 不滿被勸「靠邊停」亮斧頭EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
象牙海岸公布國會選舉結果 執政黨奪逾7成席次
（中央社阿必尚29日綜合外電報導）象牙海岸選務當局今天公布27日國會選舉結果，執政黨「民主和平聯盟」贏得逾7成席次。烏阿塔哈成功連任象牙海岸總統兩個月後，如今這樣的國會大選結果更進一步鞏固其權力。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
旅客怒轟「漲完票價誤點更嚴重」 台鐵喊冤：扣除不可抗力因素「準點率達97.5%」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導台鐵於6月起全面調漲票價，平均漲幅達到26.8%，然而在12月兩度發生嚴重誤點事件，包括12月6日中壢電力設備異常，導致超過4...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
鐵道局施工怪手故障影響 台鐵嘉義至南靖列車延誤
（中央社記者黃巧雯台北30日電）因交通部鐵道局施工廠商怪手故障卡在路線上，導致今天一早台鐵嘉義至南靖間行車受到影響，採單線雙向行車，台鐵預估，上午9時恢復正常。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
威力彩頭獎連18槓 下期獎金上看3.7億元
（中央社台北29日電）威力彩第114104期今晚開獎，第一區中獎號碼為11、03、01、32、09、18，第二區中獎號碼為06號。派彩結果，頭獎槓龜，連18槓。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
身價最高的麥當勞叔叔！「他」現身聯發科狂鏟薯條 驚呆眾人
許多科技公司為了讓員工能夠激發創意、提升工作效率，常在公司內提供多元餐飲選擇，讓員工補充體力、保持活力。科技巨頭聯發科今（29）日迎來麥當勞正式進駐新竹總部員工餐廳，執行長蔡力行也親自出席開幕活動，更化身為「身價最高的麥當勞叔叔」親自鏟薯條，瞬間讓現場員工嗨翻天。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
曹西平深夜猝逝！昔與4兄弟鬧翻決裂 悲嘆：沒有家人
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，回顧他的一生，父母在多年前相繼離世，與4個親兄弟全數決裂，生前多次感嘆「沒有家人」，晚年僅有無血緣關係的乾兒子JEREMY陪伴照料，家族失和成為他畢生最大遺憾。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
新聞眼／中共軍演壓縮國際反應時間 後續觀察川普動作
作為年底前的一次軍事演習，北京意在形成「於國際對美日、於兩岸對台灣」的綜合性威脅。作為首次毫無預警的圍台軍演，恫嚇意味大於由訓轉戰，美國總統川普在數月內希望訪問中國與中國大陸國家主席習近平會晤，對此會如何反應值得關注。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
解放軍圍台軍演實彈射擊 華信、立榮取消離島航班
大陸解放軍東部戰區昨無預警宣布在台灣海峽、台灣北部、西南、東南、台灣以東，進行「正義使命-2025」軍演，並宣布今（30日）上午8點至下午6點，將在台灣周邊5個劃定的海空域進行實彈射擊，幾乎完全封鎖台灣。對此，包括立榮航空、華信航空已公告，台灣往返馬祖航線、台灣往返金門航線取消班次。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
66歲曹西平一生落幕...生前深陷憂鬱症低谷「黑暗心聲」揭露心理狀態
曹西平驚傳辭世享壽66歲，噩耗震撼各界，也讓他生前多次談及憂鬱症與人生低谷的文章再度被翻出，縱橫演藝圈近45年的他一路見證台灣歌壇變遷，晚年卻坦言曾被孤獨與「如果哪天走了，沒人知道」的恐懼吞噬，如今讀來格外沉重。曹西平曾透露，因父親與摯友阿凱相繼離世，情緒受到極大打擊，一度陷入嚴重憂鬱症，自己更曾因自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台大可用資金110億元居冠 私立慈濟大學最多 3校為負數
據大專校院校務資訊公開平台今天（29日）最新資料，113學年大專校院可用資金，國立學校以國立台灣大學超過新台幣110億元最多，私立以慈濟大學68億元居冠，但3所私校可用資金為負數。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前 ・ 4
高雄紅衣女捷運大喊：列車不准開⋯乘客全嚇瘋！捷運警持盾牌急赴現場
高雄一名婦人29日下午搭乘捷運時，突然情緒失控在捷運上咆哮，捷運警察在接獲通知後，立即上車廂執行勤務，將人請下列車，以維護乘客安全。由於正值敏感時刻，因此畫面經目擊者PO上網後，引起熱議，甚至在留言區釣出不少人，曾經見過該名婦人，據了解，該名女子在捷運上鬧事已非首次。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
濫用江啟臣公務車！週刊曝照片「耍官威深夜接送」 林姓主任：烏龍爆料
立法院副院長江啟臣辦公室林姓主任遭爆濫用副院長首長專車，不僅在官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、接小孩下課等。面對爭議，林姓主任表示，「立法院已經有回應了，我只能說很多都是烏龍爆料，不好意思。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
道奇日籍三本柱裡當大哥？大谷透露「2位小弟」超隨意！笑回：完全沒這回事
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」不僅是隊友，更是球迷眼中的感情親近的「三兄弟」，不過其中年紀最長的大谷翔平卻透露，其實年紀比他小的山本由伸和佐佐木朗希，其實根本沒有把他當作「大哥」看待，甚至大谷還吐槽：「這兩人都很隨意，尤其是由伸。」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 6
曹西平驟逝！出道40年「吹哨罵人」親曝原因 帥氣舊照被翻出
資深藝人曹西平昨（29）晚驚傳驟逝，享壽66歲。曹西平生前以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，也擔任主持人與綜藝節目常客，上綜藝節目時經常拿著哨子，「吹哨」也成為他的招牌動作，一句「你這個醜八怪」也成為經典台詞，甚至被其他藝人稱「被他罵過的都會紅」，並透露隨身攜帶哨子的原因。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
台鐵跨界合作 以「回家」為主題推春節伴手禮
（中央社記者余曉涵台北29日電）台鐵今天宣布，首次與台灣果釀品牌合作，以「回家」的情感記憶為主題，結合鐵道文化，推出春節伴手禮。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
結合4款列車意象！台鐵首推春節限定伴手禮 元旦限量開賣
台鐵公司首次推出春節限定伴手禮「橘祥迎福禮盒」，2026年1月1日開賣。台鐵表示，使用嘉義梅酒、果醋、果乾及咖啡組合的台灣風土年味禮盒，主色調為莒光號橘色車身顏色，寓意「橘（吉）祥迎福」。首波限量800盒。台鐵列車長期陪伴國人往返各地城鄉，是許多人記憶中「回家」移動載體，不僅是交通工具，也是連結城市自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 68
曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝 昔立遺囑把遺產全給「他」
資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 31