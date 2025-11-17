廠商涉洗產地遭起訴照拿近億標案 王鴻薇：國防部要給個交代

國民黨立委王鴻薇。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委王鴻薇曾踢爆，國防採購標案遭「洗產地」詐欺，涉案的豐益國際聯合公司負責人被桃園地檢署依詐欺未遂及行使業務登載不實文書等罪嫌後，王鴻薇今（17日）再召開記者會，指豐益公司被起訴後仍能得標國防部標案，光今年就從國防部標得30案、將近1億元， 明明應該已經是拒絕往來戶的廠商，到底什麼原因，才能夠讓國防部如此愛用？

桃園地檢署起訴書指出，豐益公司46歲陳姓負責人與41歲採購業務張女明知合約規定不得有陸製品，仍於2022年3月向中國公司訂購1萬6000公斤AP半成品，先中轉至某公司的越南公司「洗產地」，再向中科院提交經駐越南辦事處認證的該公司保證書及自行登載不實的品質保證書與切結書，保證產品非中國製品，雖通過第一階段書面審核，但第二階段開桶抽樣檢驗被中科院抓包後，案經法務部調查局桃園市調查處移送偵辦。

王鴻薇表示，國防部不知道是沒管制，還是管制讓廠商有很大的漏洞可以鑽。該廠商不只在去年開記者會爆料後仍能夠持續得標，今年6月桃園地檢署將陳姓負責人起訴後，10月13日國防部空軍司令部公布的採購案卻仍由該廠商得標，沒想到被停權、被起訴的黑名單廠商竟還能一再得標。

王鴻薇指出，她在去年4月的記者會爆出，廠商豐益國際聯合公司外購飛彈原料用中國製品洗產地遭中科院解約、停權。結果該廠商陳姓負責人竟能用久宜機械、永冠應材等同負責人其他公司的名義，持續承攬國防部的標案。過去有委員向國防部長質詢時，國防部也承諾會請中科院將黑名單廠商給予國防部管制。

王鴻薇認為，沒有最離譜，只有更離譜，查了一下政府採購網，光2025年，陳姓負責人用豐益、久宜、永冠等三家公司的名義就承攬國防部30件標案，金額達9194萬元。因為豐益公司雖然被盯上，但國防部不會查、不敢查？就用久宜機械的名義投標還得標了25案標案，真是誇張又狡猾！

王鴻薇表示，這樣如此囂張、不肖的廠商，在洗產地的行為被爆出、被起訴後，還能一而再、再而三的得標，就是把國防部和政府採購法看沒有！明明應該已經成為拒絕往來戶的黑名單廠商，在有洗產地的前例下依然能夠不離不棄，國防部應該給外界交代。

