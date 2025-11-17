廠商被起訴仍得標9194萬元標案 王鴻薇質疑國防部要求說明

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今日召開記者會表示，承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司陳姓負責人，今年6月被桃園地檢署依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴，但該廠商在起訴後仍能得標國防部標案，今年共標得國防部30案、9194萬元。王鴻薇質疑，明明應該已經是拒絕往來戶的廠商，到底什麼原因，才能夠讓國防部如此愛用，在被起訴後依然能夠不離不棄，國防部沒有責任嗎？

王鴻薇指出，她去年4月就曾經開記者會踢爆豐益公司，外購飛彈原料用大陸製品洗產地遭中科院解約、停權，結果該廠商陳姓負責人竟能用久宜機械、永冠應材等同負責人其他公司的名義，持續承攬國防部的標案。過去有立委向國防部長顧立雄質詢時，國防部也承諾會請中科院將黑名單廠商給予國防部管制。

王鴻薇表示，國防部不知道是不是沒管制，讓廠商有很大的漏洞可以鑽。今年6月桃園地檢署將陳姓負責人起訴後，10月13日國防部空軍司令部公布的採購案卻仍由該廠商得標。經查政府採購網，光今年陳姓負責人用豐益、久宜、永冠等三家公司的名義就承攬國防部30件標案，金額達9194萬元，其中，久宜機械的名義就得標25案。

王鴻薇強調，這樣如此囂張、不肖的廠商，在洗產地的行為被爆出、被起訴後，還能一而再、再而三的得標，就是把國防部和政府採購法看沒有。明明應該已經成為拒絕往來戶的黑名單廠商，在有洗產地的前例下依然能夠不離不棄，國防部應該給外界交代。

