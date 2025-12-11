廠商要求刪「台灣是國家」留言！千萬YouTuber拒撤言論 224萬元合作告吹

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

擁有逾千萬訂閱的義大利貝斯手YouTuber「Davie504」近日公開過去未曝光的合作糾紛，他因拒絕刪除一則在一年前寫著「台灣是個國家」的舊留言，遭手機遊戲公司取消價值約新台幣224萬元的贊助合作。

YouTuber「Davie504」公開過去未曝光的合作糾紛，他因拒絕刪除一則在寫著「台灣是個國家」的舊留言，遭手機遊戲公司取消約新台幣224萬元的贊助合作。（示意圖／unsplash）

義大利籍YouTuber「Davie504」以其低調幽默風格與樂器相關內容在全球累積超過千萬粉絲，他昨（10）日在最新影片中回憶，他在約5年前曾接下人生金額最高的一筆業配，合作價值達7.5萬美元（約新台幣224萬元），他很快就答應這個合作，並跑遍各家樂器店，花了1萬美元（約新台幣30萬元）來採購，然後開始拍攝影片，寄出成品後也獲得廠商肯定。

然而，就在影片準備上架前，廠商突然提出額外要求，不是修改影片內容，而是要他刪除一則「一年前」留在YouTube的留言。該則留言寫道：「Slap like now for an EPIC 2020. PS: Taiwan is a country, noobs.」對方強調「台灣只是地區」，若他願意刪除留言，贊助金即可照常支付；但若拒絕刪除，合作將全面撤銷，且即便他已投入拍攝成本，對方也不會補償任何費用。

面對此要求，他最終選擇拒絕刪除留言、取消合作，並將原本的贊助畫面從影片中移除，他在影片中說明：「我應該維護我心中的正義。」坦言雖因此損失不小，但仍不願妥協言論，該則影片曝光後，截至目前為止，該影片已累積超過18萬次觀看次數。

