廠商負責人被起訴仍接近億標案 王鴻薇要國防部給交代

國民黨立委王鴻薇今（17日）指出，從政府採購網竟然發現有廠商在起訴後仍能得標國防部標案，金額達9194萬。（圖／林煒凱攝）

國民黨立委王鴻薇去年4月曾爆料承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司，被發現洗產地後仍持續承攬國防部標案。該公司陳姓負責人今年6月被桃園地檢署依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴。王鴻薇今（17日）指出，從政府採購網竟然發現該廠商在起訴後仍能得標國防部標案，而且陳姓負責人共3家公司，今年得標的國防部標案就達30案、將近1億；她質疑，明明應該已經是拒絕往來戶的廠商，到底什麼原因，才能夠讓國防部如此愛用，在被發現洗產地、被起訴後依然能夠不離不棄？國防部沒有責任嗎？

廣告 廣告

王鴻薇今舉行記者會質疑，國防部不知道是沒管制，還是管制讓廠商有很大的漏洞可以鑽。陳姓負責人旗下廠商不只在去年開記者會爆料後仍能夠持續得標，今年6月桃園地檢署將陳姓負責人起訴後，10月13日國防部空軍司令部公布的採購案卻仍由該廠商得標，「沒想到被停權、被起訴的黑名單廠商竟還能一再得標」。

王鴻薇指出，去年4月就在記者會爆出，廠商豐益國際聯合公司外購飛彈原料用大陸製品洗產地遭中科院解約、停權。結果該廠商陳姓負責人竟能用久宜機械、永冠應材等同負責人其他公司的名義，持續承攬國防部的標案。過去有委員向國防部長質詢時，國防部也承諾會請中科院將黑名單廠商給予國防部管制。

「沒有最離譜，只有更離譜。」王鴻薇說，查了一下政府採購網，光114年，陳姓負責人用豐益、久宜、永冠等三家公司的名義就承攬國防部30件標案，金額達9194萬。因為豐益公司雖然被盯上，但國防部不會查、不敢查？就用久宜機械的名義投標還得標了25案標案，真是誇張又狡猾。

王鴻薇表示，這樣如此囂張、不肖的廠商，在洗產地的行為被爆出、被起訴後，還能一而再、再而三的得標，就是把國防部和政府採購法「看沒有」。明明應該已經成為拒絕往來戶的黑名單廠商，在有洗產地的前例下依然能夠不離不棄，國防部應該給外界交代。



回到原文

更多鏡報報導

美售我3.3億美元戰機航材 國防部：提升國軍應處中共灰色地帶襲侵能力

國軍兵力不足? 國防部：年底國軍整體編現可達80%

臉書宣傳台灣豬肉…突遭蘇丹網友指控賣武器！國防部急澄清：這裡不是中國