「廢土之亂」牽動房市! 祝文宇：土方費暴增5到6倍 墊高成本衝擊低房價區

甲山林集團董事長祝文宇今（27）出席新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案簽約典禮，被問及對房市看法，他認為，房價變動是造價提高所致，過去蓋屋成本每坪價格約20多萬，但現在台北市營建成本每坪接近30萬，而雙北地板價已來到50萬元，加上近期「廢土之亂」，土方費用暴增5到6倍，恐怕會衝擊低價房市。不過，他也認為，房市供應超過需求，部分預售屋價格回到兩、三年的水平，正是進場好時機。

對於房市近一年來大幅降溫，祝文宇表示，先前因為台積電在全台設廠，外溢效應遍地開花，導致供應超過需求，目前供應量較大的地區，部分預售屋房價已回復至兩、三年前的水平，甚至傳出有人平轉都有困難，按此跡象持續，將出現虧錢都要賣的情況，「避免被建商扣15%」。

「廢土之亂」墊高成本 衝擊低房價地區

祝文宇指出，需求大於供給的地區，如台北和新北就無此問題，畢竟房價的變動並不是新案推出所造成，主要是造價成本拉高，而房價是造價加土地價格、利潤等，若土地價格不動，造價越來越高，房價會持續往上走，如台北市每坪的營建成本約30萬元，反映在房價上，雙北的地板價至少是每坪50萬元。

祝文宇也提到先前高雄的「廢土之亂」，以前是缺工、缺料，現在最嚴重的問題是土方，事件發生以後，現在土方費用一口氣上漲五、六倍，就算價格高漲，也沒有地方能傾倒，首當其衝的是低房價地區，像是中南部等，若問題未解，成本會再墊高，使得低房價地區，漲幅會越高。

不少民眾覺得房市不好、不敢進場，祝文宇認為，在有需求的地方，其實是很好的進場時機，尤其是預售案，只需要花一點錢，三到五年後才交屋，是非常好的槓桿效應。

今年初部分產品回到兩、三年前的價格

祝文宇強調，為了因應房市降溫，今年初將部分產品的價格讓步，回到兩、三年前的價格，如三重的案子，價格設定比周邊行情低，採取「從低往上賣」的策略，以板橋新案為例，開價75萬元，如果材料上漲，就只能往上賣，評估明年的推案量會比今年高。

由於素地難尋，有不少建商轉投入都更、危老重建。祝文宇搖頭說，都更的程序繁瑣，涉及鄰損、整合等問題，成本要拉高20、30萬以上，還不如插旗重劃區，或者轉投入捷運聯開案，對象是政府，而非單一的地主們。

