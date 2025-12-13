廢土亂象燒進校園 邱于軒批市府行政怠惰讓師生買單

市議員邱于軒表示，高雄市政府過去在營建廢土管理上長期怠惰，最無辜的受害者，就是我們的校園。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員邱于軒十三日表示，高雄市政府過去在營建廢土管理上長期怠惰，現在突然高喊「依法行政」，卻完全沒有相關配套！結果就是市場大亂，營建廢土不是漲價就是無處可去。最無辜的受害者，就是我們的校園。

邱于軒指出，目前全高雄有五所學校受到影響，以她選區內的大寮國小、中芸國中為例，校舍改建工程就因為廢土費用暴漲、去處卡關，導致大量廢土被迫堆置在校園內。

邱于軒認為，這不僅嚴重拖延工程進度，更造成校園安全隱憂：土堆崩塌風險；空氣品質惡化：粉塵漫天飛舞；更荒謬的是，這些公共工程產出的廢土，因為數量太少，根本無法進入市府規劃的高雄港填築區，淪為廢土孤兒。

邱于軒為了孩子的安全與工程進度，她具體建議下修門檻，拒當孤兒：針對公共工程（特別是學校），只要土方來源符合規定，應專案下修進入高雄港區的數量門檻，優先解決。

邱于軒也主張，公辦土資廠，長期治本：市府應開設公辦土資廠，調節市場並減輕公共工程負擔，別再讓工程因廢土而停擺！市府的行政疏失，不該由學生的肺和安全來承擔，請市府儘速解決。