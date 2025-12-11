「廢土孤兒」不只一處 高雄校園無奈成工程廢土堆置場

高雄美濃大峽谷事件引發營建剩餘土石方無處可去及土資場處理費飆漲問題，議員邱于軒昨在議會揭露大寮國小PU跑道施工土方堆置校園造成困擾，進一步調查發現，另有四所學校小型工程施工中，因土方量未達1400立方公尺，無法送去南星計畫區，共五所學校有土石堆置在校園角落。工務局回應，已與教育局協商，積極尋求解決方案。

高市府上月公布「高雄市港區整地收受土石方實施計畫」，南星計畫暫置區的收受項目以公共工程為優先，以3個月為1期為原則，每批次進場量不得低於1400立方公尺。

市議員邱于軒指出，包括大寮國小運動場跑道整修、海青工商通學步道改善、中芸國中通學步道改善、大湖國小通學步道改善及湖內國中校園排水改善工程的土方都暫置在校園內。

邱也說，廢土處理難題對學校工程造成很大影響，五所學校有兩所位在她的選區，土方堆置校園會對學生安全、校園空氣品質及校園景觀有極大影響，中芸國中校園比較大，土石暫置影響較小，但大寮國小就有運動民眾反映造成困擾，廢土問題不是一天兩天問題，市府必須設法解決。

工務局表示，必須是公共工程營建餘土，且達土方1400立方公尺以上才能進入南星暫置區，在副市長林欽榮指示下，正與教育局協商中。

教育局進一步說明，高雄全市多所學校進行校園工程，除上述五所學校外，藍田國小校舍新建工程、壽山國小校舍拆除及新建工程、鳳山區文中13非營利幼兒園新建工程、鳳翔國中二期校舍新建工程、旗津國中老舊校舍拆除新建工程、林園高中新建圖資大樓興建工程等，目前廠商均依契約辦理清運，暫無營建剩餘土石方處理問題。

