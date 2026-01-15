廢土無處去就不修水管？新莊巷弄漏水恐成天坑 自來水公司回應了

新莊區民安路一處巷弄發生路面噴水、滲漏超過9天，自來水公司回應因受「土方之亂」影響，無法派車開挖產生的廢土。（新北市議員陳世軒服務處提供／吳嘉億新北傳真）

新北市議員陳世軒服務處團隊在日前接獲市民陳情，指出新莊區民安路一處巷弄發生路面噴水、滲漏超過9天，居民擔憂地面下陷，經詢問區公所後才知因近期受「土方之亂」影響，自來水公司已無法派車為由，表示因無法處置開挖產生的廢土，痛批中央政策引發的亂象嚴重影響地方民生，呼籲新北市政府不能跟著中央兩手一攤，放任地面持續冒水，一旦地基掏空導致市民危險，這責任誰擔得起？

當地居民反映，冒水處出現輕微下陷，加上常有工程重車經過，加劇路面凹陷，由於漏水已經持續超過9天，其他處也開始冒水，面積有擴大跡象，民眾憂慮再放任不管，恐怕會出現「天坑」，人車經過恐生意外。

陳世軒指出，中央政府又一次制定政策未能全盤妥善規劃，導致全台土方清運塞車、工程延宕等諸多問題，甚至衝擊到地方民生修繕，現在連一條巷弄的漏水修補工程，都會因為區區幾斗廢土無處去而卡關，難道全台要因為土方問題無法解決，全台爆管漏水都不能修了嗎？

陳世軒強調，市民不該成為中央制度失靈下的犧牲對象，呼籲新北市政府發揮協調力，盡速跟自來水公司溝通進場修繕；同時也要跟中央嚴正傳達「土方之亂」在地方造成的實質衝擊，若屆時發生地基掏空、房屋傾斜或人員受傷，到時要補救恐也已來不及。

新莊區公所表示，公所第一時間已要求自水來公司修繕，自來水公司在接獲通報後勘查回覆暫無立即性危險，但因自來水公司受近期營建廢棄物土方去化管道受限（即土方問題）影響，將緊急進行相關採購程序後進行修繕，目前已先設置交通錐警示，並持續派員監測現場狀況。公所將持續要求自來水公司儘速完成相關採購作業，並進場修復，維護市民生活品質。

