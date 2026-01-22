廢土煉金術！史上最大非法農地棄土案 「兔子」領102人狂埋40座足球場廢土

台南地檢署耗費2年時間破獲廢土集團，起訴102人、27家公司。圖為廢棄土隨意傾倒處。讀者提供

早在內政部宣示全面控管土石方流向之前，台南地檢署檢察官劉修言、林昆璋從2024年就積極查辦綽號「兔子」的許姓男子與「大支」陳姓男子為首的廢土集團，他們假借「整地、填土」之名，行「非法掩埋營建廢棄物」之實，污染受害土地遍及台南11個行政區、面積29萬平方公尺，相當於40個足球場，獲利高達2865萬元。南檢今（22日）依《廢棄物清理法》起訴許男夫妻等102人、27家公司，並建請法官沒收2865萬元的犯罪所得。

起訴書指出，許姓男子與楊姓妻子經營「辰揚企業行」，旗下擁有龐大的曳引車隊。他們看準建築開發案產生的廢料處理費昂貴，竟聯手27家營建包商與運輸業者，玩起「垃圾換現金」的遊戲。

這些原本應該進入合法處理廠的營建混合物，包括廢磁磚、廢鋼筋、瀝青、木材，甚至連廢匾額、破網、塑膠水管，全被該集團直接拉往台南各地的魚塭、農地與「光電場預定地」。為了掩人耳目，他們甚至僱用越南籍逃逸移工在現場操作怪手進行簡易分類，將「比較好看的土」舖在表面，掩蓋深層的非法廢料。

南檢偵辦廢土集團的偵結起訴卷宗。讀者提供

最令檢警震驚的是該集團規避監管的手法，許多涉案包商明知清運程序違法，卻與非法「土尾」（堆置場）掛鉤。為了製造合法假象，司機甚至會載著空車前往合法的土資場「過磅、攝影」，以此騙取市政府核發的流向證明文件，私底下卻直接將滿載廢料的重車開往魚塭傾倒。

「這是一個潛規則，如果講出來全台南都不用做了！」一名涉案業者在偵訊時甚至口出狂言，直指合法土資場處理量能不足，才讓這套「假報件、真亂倒」的黑市體系壯大。專案小組更發現，當主嫌得知地政局準備前往鑑界時，還驚慌地指揮弟弟：「地政要去鑑界，下雨之後混凝土塊會露出，趕快去用土蓋起來！」這種企圖滅證的行為，全被辦案人員錄下。

挖土機開挖就能看到營建廢棄物。讀者提供

南檢檢察官劉修言、林昆璋組成專案小組，歷時兩年監控，透過GPS追蹤車隊動向。前後發動8次查緝，動員環保、地政及警政共350人次。現場開挖的畫面令人怵目驚心，土層一翻開，竟是層疊的營建廢料與生活垃圾。檢方隨後查扣了15部曳引車與挖土機，並於去年拍賣獲取906萬元變價款。

這起案件不僅破壞國土，更嚴重威脅台南農地永續。南檢今天正式起訴許姓夫婦、陳姓主嫌等102人及27家公司。檢方痛批，這些業者為謀私利，竟將農田與光電預定地當作「免費的垃圾桶」，嚴重踐踏法治。

檢方除依《廢棄物清理法》非法處理、提供土地等罪嫌起訴外，更建請法院沒收2865萬元的犯罪所得，誓言要讓這些非法集團「把吞下去的利潤全部吐出來」。隨著起訴書的揭露，這場跨越台南多區的「廢土風暴」，也揭開了綠能與營建背後不堪的黑色產業鏈。

檢警查出營建廢棄物也被回填到光電場基地。讀者提供



