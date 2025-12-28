廢墟探險遇7.0強震！網紅拔腿狂奔飆髒話 網聽對話笑歪

【緯來新聞網】宜蘭外海昨（27日）深夜11時5分發生芮氏規模7.0地震，相當於16顆原子彈威力，全台感受到明顯晃動。時常到各大廢墟探險的YouTube頻道「204檔案」當下正在直播，地震發生後拔腿狂奔，對話內容讓網友笑翻，被封為「最佳搞笑探險組合隊」。



YouTube頻道「204檔案簡介」擁有超過30.5萬人訂閱，簡介寫著「深入廢墟、鬼屋、鬧鬼聖地，哪裡有鬼哪裡去，用科學儀器、影像、聲音，做紀錄， 讓大家對靈界有不同的認知」。

YouTube頻道「204檔案」時常到廢墟、鬧鬼聖地探險。（圖／翻攝自204檔案YouTube）

「204檔案簡介」昨天探險到其中一間房，只見房門貼滿符咒，當下手機地震警報響起，2人立刻連滾帶爬往外跑，期間狂飆髒話，「X北」、「等一下啦」、「等我啦」、「你不要跑這麼快啦，我會怕啦」，跑到空曠處才稍微鬆一口氣。



一名網友在Threads表示，地震完打開YouTube原本是要看地震訊息，結果看到有人在廢墟探險遇到地震。其他網友看到影片後都笑翻，紛紛留言：「天然災害比什麼鬼神都要來得可怕」、「攝影的烙跑速度真的有夠快」、「笑死，認真在驚嘆每一句髒話的團隊」、「在廢墟探險結果遇到了更可怕的東西」、「不怕鬼，怕地震」。

「204檔案簡介」擷取地震當下的片段。（圖／翻攝自204file204 Threads）

事後，「204檔案簡介」也擷取地震發生當下的片段上傳Threads，寫下「探險碰到地震時……」，再度讓網友笑成一片。

