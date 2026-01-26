廢惡法 重建校園信任

（圖／本報系資料照）

日前在教育部大樓前，出現了令人震撼的一幕，上千名來自全台各地的老師身穿黑衣抗議，將寫著「NO」的紅布條綁上教育部圍欄。這群平日在教室裡教書的人，如今被迫放下課本走上街頭，憤怒地指控現行的校事會議制度已經變質，成為毀掉教育熱忱的元凶。

抗議者並非反對淘汰不適任者，而是痛心原本應是守護校園安全的機制，卻淪為行政凌遲的工具，讓校園從共學的樂園變成了彼此猜忌的類司法審查機構。

這場風暴的核心在於校事會議的運作方式，造成了許多教育現場難以承受的沉重負擔。現行制度下，檢舉的門檻極低，且檢舉人幾乎不需要承擔任何查證責任，導致許多微小的親師溝通誤解動輒就被無限上綱到校事會議進行調查。這種小案大辦的風氣使得基層教師每天如履薄冰，擔心自己隨口的一句管教或是正常的要求，都會被解讀為霸凌或管教不當。當教育行為被放大檢視，老師們為了自保而退縮，校園內原本應有的溫暖互動，正逐漸被冷冰冰的法律程序所取代。

校園內的濫訴現象已到了失控邊緣，許多案例顯示，僅僅一個不滿的電話，就能發動長達半年的調查程序。在調查期間，被投訴的教師必須面對無止盡的詢問與質疑，名譽受損與心理壓力更是不言而喻。即便最終撤銷處分，那段被當成嫌疑犯對待的日子，已在教師心中留下難以痊癒的傷痕。這種未審先判的氛圍，讓校園變成法律攻防的戰場，嚴重侵蝕了親師生之間的信任基礎。

在這種高壓環境下，第一線教師開始產生防禦性教學的趨勢，變得不敢管教學生，甚至不敢嘗試創新的教學方法，只求平安度日。當教育者被迫明哲保身，真正受害的是學生的學習權益。

重建校園的信任文化是當務之急，優秀的教育環境需要親師生三方攜手合作，而不是互相舉報與監視。校事會議不該是整肅異己的工具，而應回歸到處理嚴重校安事故的初衷。當老師們不再因為恐懼而退縮，當家長不再將投訴當成唯一的溝通管道，台灣的教育才能重新看見希望。唯有讓教師在尊嚴與專業中發揮熱誠，那盞點亮學生未來的燈火才不會熄滅。

目前的爭議已讓社會各界必須嚴肅思考教育的本質究竟為何，教育不是一場零和遊戲，更不是一場你死我活的法庭攻防。如果我們希望孩子在一個健康的環境中成長，就必須先給予教師一個合理的工作環境。廢除現行充滿漏洞的惡法，重新與各方對話，建立一套符合教育現況的處理制度，才是正途。（作者為國立台北商業大學前校長）