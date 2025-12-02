廢憲訴法公投 電子連署破3萬人

民團推動廢止憲訴法修法公投，呼籲民眾申請自然人憑證進行電子連署。內政部統計，光是12月1日單日全國發卡數就高達8499張。（本報資料照片）

民團「人民作主志工團」推動廢止《憲法訴訟法》修法的公投，呼籲民眾申請自然人憑證進行電子連署，1日宣布已突破3萬人連署，內政部統計，光是12月1日單日全國發卡數就高達8499張；民團2日拜會民進黨，強調採取開放態度，不分黨派都歡迎參與。並直言，若透過公投制度決定，無論結果如何，「我們共同承擔」。

「人民作主志工團」今年7月發起包括「廢止《憲訴法》」1項公投案及「廢止《選罷法》」3項公投案，其中，廢止憲訴法的公投第二階段必須在明年元月底前跨過近30萬人電子連署門檻，團體昨天首度拜會民進黨中央；領銜人趙偉程受訪指出，很感謝綠營有誠意想了解4個公投案的進度，甚至主動提出可以幫忙，不過他強調，這是公民行動，所以不會具體提出任何請求。

由於近期社群上討論公投的熱度有逐漸升溫，趙表示，連署書確實有快速成長，但距離門檻還有26萬人差距，近日有年輕志工加入後，「確實成長很快。」

由於日前民進黨祕書長徐國勇提醒，公投案「恐無法綁到大選」，民進黨內人士透露，對民進黨最有利的是《憲訴法》公投，但民團當初只選「電子連署」選項，對民進黨來說，短時間內要協助湊到近30萬份電子連署，難度很高；其次，若民進黨想透過國會立案公投，以人數現況來說，也不可能通過，即使勉強連署過關，《憲訴法》公投案很難成為催票議題。

電子連署需要使用自然人憑證，內政部昨表示，目前全國戶所庫存約5萬張，內政部庫存約5萬張，各戶所自然人憑證卡片量若低於安全存量，內政部卡管中心會確保卡片供應順暢，以保障民眾申辦自然人憑證權利。