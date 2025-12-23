廢木新生！美職人造家具 出國表演！巴西解禁紅木琴弓

圖／達志影像美聯社

原本被視為腐朽的廢棄木材，在職人眼中卻是守護環境與藝術的珍貴資源。美國有家具職人將遭蟲害侵蝕的枯木，重新打造為精緻實木家具，不僅賦予廢木新生，也緩解了森林野火隱患；而在巴西，音樂界則在保育瀕危紅木與維繫藝術命脈之間，成功找到了共識與平衡，讓珍貴琴弓得以在國際規範下，繼續隨著音樂家自由巡演，展現了人類如何運用智慧，與自然共創永續的生命樂章。

伴隨著木屑飛揚與規律的打磨聲，家具店老闆喬恩．威克利的工作坊裡，正進行著一場腐朽與神奇的轉化。原本被視為森林廢棄物的枯木，正透過精確的校準與修補，變身成能傳承一輩子、極具分量的實木家具。

家具店老闆 威克利：「這是床板，給這張加大雙人床用的。」

這些家具之所以能經久耐用，全靠威克利對細節雕琢近乎完美的苛求。他堅持每一張桌椅、每一座床架的製作過程都不能偷工減料，從木材挑選到角度精密的榫接都親力親為，更利用在地白楊木的獨特色澤，為家具增添如琥珀般的細膩飾邊。

家具店老闆 威克利：「我們會使用白楊木，把它拿去打磨後，製作成家具上的把手、裝飾條與邊框。」

而在這些飾邊之外，家具主體所使用的「藍色松木」也別具特色。威克利刻意選用被樹皮甲蟲侵蝕後的枯木，藉由天然產生的「藍變」現象，將木頭上獨特的藍色條紋，轉化成獨一無二的視覺風格，不僅成功將森林生態危機轉化為家中的美學風景，也有效減輕了山林間的野火隱患。

家具店老闆 威克利：「藍變會沿著樹木的紋理往上延伸，形成這樣的條紋效果，讓木材呈現出漂亮的藍色層次與色澤，也非常適合和白楊木搭配使用。」

除了在居家空間展現美學，木材與人類藝術的連結也跨越了國界。在南美洲的巴西，另一群職人正在守護被譽為「音樂靈魂」的巴西紅木，因為高品質的提琴弓必須依賴這種稀有材質，它是維持西方古典音樂命脈的關鍵。

琴弓製作師 馬托斯：「我希望我做的一切能讓人們意識到巴西木材的重要性，這是製作優質琴弓最合適且理想的木材。當然也可以用其他木材製弓，但那些木材品質不好。」

但這項音樂命脈，正因為巴西紅木稀缺而面臨生存危機。為了保育瀕危林木，國際間曾考慮禁止這些木材跨境流通，一度引發音樂界的巡演恐慌。所幸最新的公約投票達成共識，決定放寬對樂器的限制，這才讓珍貴的琴弓得以繼續伴隨音樂家，在世界各地的音樂廳自由穿梭。

樂團指揮 普拉澤雷斯：「我自己手上就有三、四把巴西木製的琴弓，而且全球約有90%的音樂人使用巴西木弓。它有特殊的震動特性，木材會隨著我們的演奏給出反應。」

有了這層「自由通行」的保障後，巴西政府也隨即表態，將在便利與保育之間劃清紅線。官方強調，未來雖然會簡化私人樂器的通關程序，但絕對不會放鬆對非法採伐與走私活動的打擊，必須從源頭斬斷地下貿易的鏈條。

巴西環境局官員 帕索斯：「我們允許也鼓勵音樂家帶著自己的樂器四處移動，因為這些都是他們的個人物品，他們可以自由攜帶。但我們明確禁止的是非法木材交易，特別是巴西木的非法買賣。」

這種在保護自然與延續藝術之間找到的平衡點，不僅守護了瀕危的巴西紅木，也讓這些承載自然之美的木頭，能繼續在職人的雙手與音樂家的弓弦之間，譜寫出永續的生命樂章。

