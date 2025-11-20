廢木變綠金！東勢綠資材中心免費破碎木料 山城綠循環新亮點

台中市環保局在山、海、屯區成立綠資材中心，將廢木成功變身「綠色資源」。（台中市環保局提供）

台中市第三座綠資材中心：東勢綠資材中心自去年8月啟用以來，成為山城區廢木再利用的重要基地。園區占地約3.5公頃，保留逾百棵老樹，環境優美。由東勢及鄰近山城區隊負責清運家戶庭院修剪的樹枝與樹幹，再集中破碎成木屑，免費提供市民與機關利用，讓廢木料成功變身「綠色資源」。

這些破碎木屑用途廣泛，可鋪覆於土壤表面，不僅美觀、抑制雜草、保持水分，也能減少揚塵、提升土壤有機質並改善酸鹼值。另部分廢家具板材破碎後，則提供燃煤鍋爐業者替代使用，可降低環境汙染並減少碳排放，落實循環經濟精神。

廣告 廣告

東勢區清潔隊吳姓資深班長表示，不同樹種的木料具有多元用途，可再利用的完整樹幹甚至能成為手工藝材料，一般樹枝則多破碎成木屑作為土壤覆蓋物，具有保濕、保溫、改善土壤透氣性的效果。木屑久放後也能成為肥料副資材，民眾可向清潔隊現場登記或上台中市環保局「廢木料銀行」網站線上申請。

統計自113年8月至114年10月，東勢綠資材中心共破碎樹枝2691公噸、廢家具板材1971公噸；其中木屑最大去化量為燃煤鍋爐業者領用的約3600公噸，其次為機關學校約200公噸、市民領用約300公噸，顯示廢木再利用的需求日益增加。

環保局表示，台中市已在山、海、屯區設置三座綠資材中心，透過區域分工可大幅縮短運輸距離、減少碳排放，也讓廢棄樹枝與家具板材透過破碎、再利用，化身城市綠色資源。

「放在正確位置的廢木，就是綠金。」環保局強調，持續推動二手資源循環，讓綠資材在城市中發揮最大效益，落實永續城市發展。

更多中時新聞網報導

美初步研究 長期吃褪黑激素 恐增心臟衰竭風險

趙妮綺挺身護同學 反遭校園霸凌

豬哥亮紀錄片AI復活 重現70年代秀場風采