廢木重生傳愛心 崇文國小童軍義賣音箱助尼泊爾女孩

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】嘉義市崇文國小女童軍與幼童軍以行動實踐永續與關懷精神，運用校園停車場拆除工程中留下的廢棄桃花心木，再生製作「傳愛揚聲音箱」，並以義賣方式將所得捐助台灣世界展望會，資助尼泊爾弱勢女孩，讓嘉義「木都」精神化為跨國公益力量。

嘉義木都精神化為公益，童軍師生製作「傳愛揚聲音箱」送暖國際。(圖／台灣世界展望會提供)

崇文國小長期與台灣世界展望會合作關懷國內外脆弱兒童，今年除全校捐款支持「飢餓三十」國內緊急救援外，更在聖誕佳期，由女童軍與幼童軍發起木材再生公益行動，師生透過雷雕創作，將原本要報廢的桃花心木賦予新生命，製作成兼具藝術與公益意義的音箱。校長許原嘉表示，以廢木再生已具深遠意義，而「嘉義孩子用嘉義的木頭，為世界付出」更是最珍貴的學習。

崇文國小女童軍義賣音箱助尼泊爾女孩。(圖／台灣世界展望會提供)

活動過程中，孩子們投入創作與義賣，各展所長，有學生擔任雷雕小助手，也有人將經典畫作元素融入設計，作品深受喜愛；多位女童軍與幼童軍分享，能為需要的人發聲，感到成就與喜悅。來自巴基斯坦、目前於中正大學就讀並在校服務的外籍教師也加入協助，透過中英雙語互動，讓公益行動成為跨文化學習的現場。

崇文國小學生製作音箱，義賣資助尼泊爾女孩。(圖／台灣世界展望會提供)

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯感謝師生以創意支持弱勢女孩，並指出，女孩在脆弱環境中往往最先承受風險，教育是翻轉命運的關鍵。胡婉雯邀請社會大眾響應兒童資助計畫，以穩定支持為孩子與社區帶來長遠改變。