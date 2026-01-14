廢材上廟堂 府城香火現地創作計畫

廟宇文化藝術也能與環境永續融合，台南年輕藝術家蔡濰任與南美館合作，進行現地創作，前往府城百年廟宇，將文化元素畫進一座屏風裡，而這屏風用的畫布，非常特別，是利用廟宇的灰作工法，砌出灰牆，而且還是使用廢棄菱角殼製成的菱殼炭，這過程，有藝術家對文化的熱愛，更有傳統工藝師傅的堅持！

台南市美術館長 龔卓軍：「蔡濰任的藝術風格，就像我們宮廟裡的神像，是因為香燻的關係黑得發亮，溫暖的庇佑的這種光，是在一個黑暗當中，祕密的散發出來。」

台灣府城隍廟主委 郭榮哲：「蔡濰任的創作也很特殊，針對城隍 他沒用祂的形象，他用意象來陳述，這個城隍的信仰 。」

城隍爺的神衣，化作府城兩大舊河道，裡外融入20處街道風光，這一幅由3幅畫組合成的屏風，是年輕藝術家蔡濰任與台南市美術館攜手的創作，特地在城隍廟現地作畫，

藝術家 蔡濰任：「以前廟本身就是，多工的地方，它扮演社區的活動中心，它是個綜合場所，然後承擔很多人生，也連結附近鄰里之間的感情，廟就是一個台灣文化資產，很重要的載體，我就試試看想說，我們能不能做一面灰牆，然後實際上用灰牆做創作，就是你把擔心工法會不見，這件事 具現化 去做點什麼。」

這不只是畫，因為它結合廟宇傳統建築用到灰作與木作工法，製作灰牆當成畫布，灰作師傅一層又一層，抹上灰，最後一層黑色塗料，是最難的一層，

藝術家 蔡濰任：「第1層 半乾溼的情況，就要下第2層，如果讓它完全乾燥 再下，中間會產生收縮不一致就會裂。」

因為使用的是特殊的菱殼炭，官田的廢棄菱角殼曬乾、高溫燃燒碾碎，成為會反射亮光的菱殼炭，

「再加官田烏金進去，這顏色不錯。」

失敗拆除重新塗抹，師傅克服了數次龜裂的挑戰，

「可以啊這可以了 比上次好。」

藝術家 蔡濰任：「其實他們在我擔心這材料，沒辦法按照時間產出過程中，他們展現匠人精神，我一定要把這件事完成，幾乎都沒睡覺，在這邊又重新試做出一片來。」

「頭冠要對出來，頭冠是歪的。」

藝術家 蔡濰任：「對於這種台灣東西的熱愛，然後我覺得，我其實是被感染，我覺得算是滿激勵我，就是說 你是被感動，原來周遭的人跟我們一樣努力。」

匠人精神與藝術的共鳴，讓傳統技法能結合再生材料，年輕藝術家，為傳統畫出一筆筆全新亮光，重啟新一代對古都文化的關注！

