廢校活化再現新生命 嘉縣打造世代共融長照場域

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府持續活化閒置公共空間，義竹國小埤前分校經修繕活化，成功轉型為日間照顧中心及巷弄長照站的共融場域，不僅讓老舊校園重獲新生，也成為長照服務重要示範據點。

嘉義縣長翁章梁今31日出席「世代共融·活力再現」成果活動，檢視廢校活化及舊升旗台修繕成果，幼兒園學童、長照機構服務對象及長青活力站長輩一同熱情參與，分別帶來精采帶動跳演出，並參與今年最後一日的升旗典禮，現場氣氛溫馨熱絡。

廣告 廣告

重新修繕啟用的升旗台展現「共融也是共榮」的精神，邀請身心障礙朋友擔任升旗手，經長期復能訓練，升旗動作展現體能與控制能力進步，透過莊嚴又溫暖的儀式，讓不同世代與族群都能被尊重。

翁章梁說，整建後的教室與操場變得更舒適，提供長輩更好的活動場域，而且今天正好是晴天，鼓勵長輩多走出戶外，適度曬太陽，維持身體健康與作息品質。

翁章梁也說，嘉義縣老人長照覆蓋率約8成，感謝社會局與衛生局攜手推動，縣府也積極編列預算支持長輩們參加各式活動。

面對人口結構持續改變，凸顯衛生局與社會局的工作重要性，目前長照體系日益完善，投入長照產業的年輕人也一直增加，年輕老師們就像是長輩們的孫子孫女，帶著大家學習互動，這就是世代共融的特色，鼓勵長輩多使用長照資源，互相邀請到據點活動。

社會局說明，活化工程注重硬體改善，也結合專業照顧服務，將復能理念融入日常生活，透過升旗典禮及團體表演建立世代間的情感連結，讓長者與身障朋友在熟悉、安全的環境中生活，實踐「生活就是復能」的照顧精神。

圖：嘉義縣政府持續活化閒置公共空間，義竹國小埤前分校經修繕活化，成功轉型為日間照顧中心及巷弄長照站的共融場域，不僅讓老舊校園重獲新生，也成為長照服務重要示範據點。（記者吳瑞興翻攝）