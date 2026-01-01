廢校10年國旗再升 嘉義梅山龍眼國小長者齊聚「辭歲升旗」別具意義

村內長輩以莊重儀式護國旗進場，此情此景令人動容。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉龍眼國小停止招生多年，中華民國樂齡陽光公益協會活化校區，籌辦第三人生樂活基地，帶著年近百歲長者升旗，全年無休、輪流值勤，在二０二五年最後一天，三十多名長者齊聚校園舉行「三千歲辭歲升旗典禮」，以隆重儀式向一年歲月致敬，也迎接新年到來。

升旗典禮國歌聲響徹雲霄，長輩次宏等四員以莊重而溫馨的儀式，向平安走過的一年表達感恩與致敬，隨著國旗冉冉上升，長者們抬頭仰望國旗，迎向充滿希望而嶄新的一年，相較於常見的元旦升旗，「辭歲升旗」更凸顯回顧、感恩與傳承的深層意涵。

廣告 廣告

中華民國樂齡陽光公益協會理事長洪鼎為說，人生七十才開始並非口號，年齡近百歲的長者持續不輟每日升旗，像是對歲月的堅持，舉辦三千歲辭歲升旗典禮，不只是象徵性活動，更清楚宣告第三人生並非退場，而是另一段精彩有目標、有尊嚴、有貢獻的人生歷程。

梅山鄉長林俊謀率領團隊與村民看著國旗在微風中飄揚，共同見證歷史性一刻，現場多位返校校友熱淚盈眶，表示看著昔日校園再次升起國旗，兒時回憶與今日長輩的活力交織，令人動容。