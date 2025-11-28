廢核團體強烈反對重啟核二、核三 批「三個原則」空洞無實質內涵

全國廢核行動平台與綠色公民行動聯盟28日抨擊經濟部宣布核二、核三廠「具再運轉可行性」並計畫2026年3月提交重啟計畫，強調老舊核電廠絕對不應重啟，並痛批行政院「核安無虞、核廢有解、社會共識」三個原則僅是空洞政治口號。 圖：翻攝「臉書」綠色公民行動聯盟Green Citizens' Action Alliance粉絲專頁

[Newtalk新聞] 全國廢核行動平台與綠色公民行動聯盟今天（28日）抨擊經濟部宣布核二、核三廠「具再運轉可行性」並計畫2026年3月提交重啟計畫，強調在核安堪虞、核廢無解、社會無共識的情況下，老舊核電廠絕對不應重啟，並痛批行政院提出的「核安無虞、核廢有解、社會共識」三個原則僅是空洞政治口號，缺乏明確達成要件。

廢核平台指出，核二、核三廠設備老化嚴重，核三廠更位於活動斷層與變形地層上，地震恐導致反應爐直接被頂起，現行安檢無法充分評估極端氣候、戰爭等不可控風險。經濟部將重啟程序切割為「運轉可行性」與「自主安全檢查」，被批評是「切香腸式」包裝，刻意掩蓋真實風險。平台強調，核二廠乾貯設施延宕近十年仍未完成，若無乾貯設施根本無法安全運轉；核三廠即使部分設備未拆除，重啟仍需至少5至10年完整程序，而非經濟部所稱的1.5至2年即可完成安檢。

在核廢料處理方面，台灣至今未完成高階核廢料選址立法，無任何縣市願意承接，現行乾儲設施僅能作為40年中期方案，無法永久解決。廢核平台質疑，在高階核廢料最終處置場址尚未確定前，貿然重啟核電只會製造更多無法安放的核廢，政府至今未提出具體解方。

社會共識部分，廢核團體批評重啟評估資訊不透明，成本與風險未誠實揭露，且未與核電廠所在地居民充分溝通。平台舉例，低階核廢最終處置場址都需經地方公投，影響更大的老舊核電重啟卻無相應程序，形同「全台公投決定屏東、恆春居民命運」的區域不正義。

全國廢核行動平台最後重申，在「三個原則」無法具體落實、達成要件不明的情況下，核電重啟將把台灣置於重大核安與國安危機之中。老舊核電不應重啟，能源轉型更不應倒退，呼籲行政院向社會清楚說明三個原則如何落實，而非以政治口號掩蓋風險。

