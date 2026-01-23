廢棄公墓直擊！范少勳親眼見「白色人骨」 驚悚反應曝光

《凶宅專賣店》今接受訪問。(記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕施名帥、范少勳在Disney+新影集《凶宅專賣店》飾演專賣凶宅的房仲，今受訪時，談到雖然沒有真的跑去拍「凶宅」，但取景地點一個比一個陰森，劇組事先請來道長進駐現場設壇求平安，有次到廢棄公墓取景，更親眼看到久未整理的墓地露出白色人骨，范少勳當場嚇到頭皮發麻。

范少勳透露，每次開拍前都會先去道長的祭壇旁「巡一下」，他觀察到桌上若放比較多法器，代表現場可能較為兇險，「我們就會特別注意不要亂講話。」算是頗有自知之明。而施名帥說有道長坐鎮很安心，但疑似體質敏感，拍戲期間仍常拉肚子，被一旁林予晞吐槽：「你是腸胃敏感吧！」

廣告 廣告

范少勳(右)分享過往的租屋經驗。(記者胡舜翔攝)

此外，范少勳談到過往的租屋經驗，自認麻瓜體質，加上重視採光，沒遇過靈異事件，但他提到有次看房，遇到一間採光不錯的房子，卻覺得照進來的陽光濕冷，「不太像真的陽光」，最後作罷。

同樣重視採光與通風的施名帥則相信「氣場」很重要，「有人說可以帶狗去看房，看牠待不待得住，就知道舒不舒服。」他因拍戲關係，偶爾住郊外旅館、老舊旅社，有一次看完電影《咒》回旅館，「閉上眼畫面跟聲音一直跑出來，整晚睡不著。」即便如此，他仍堅持不找人陪睡，還自嘲：「我這麼Man。」

范少勳拍完《凶宅》後，從道長身上學到很多「眉角」。(記者胡舜翔攝)

至於住旅館的「眉角」，范少勳說以前只是敲敲門，拍完《凶宅》後，觀察道長行為，他現在進房還會燒聖木、在枕頭旁放白水晶，求個心安。《凶宅專賣店》已於Disney+上線，每週五更新兩集，將於2月13日完結。

【看原文連結】

更多自由時報報導

三生三世夫妻緣再續！林予晞搭施名帥「激情動作」認了：心裡受傷

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

職場壓力山大也不怕 4星座遇強則強抗壓王

1.4億還在漲！《陽光女子合唱團》6女星合體吵翻天

