廢棄原裁定發回！憲法法庭今年首判決 拒辯護人提準抗告違憲

國民黨、民眾黨立委聯手三讀通過憲訴法修正案，導致憲法法庭空轉1年，去年12月19日憲法法庭的「114年憲判字第1號判決」，讓憲訴法修正案違憲失效，憲法法庭才得以復活；2日下午時分，憲法法庭宣判「115年憲判字第1號判決」，屏東地院裁定牴觸憲法，憲法法庭廢棄原裁定，今發回屏東地院。

據了解，憲法法庭宣判內容源自於「112年度憲民字第702號」，受理日期為10月11日，聲請人為林峰帆，法律規定被告本人才能對羈押處分提起救濟，但實務上被告被羈押後，因自由受到拘束，難以自行聲明異議，辯護律師亦不能代行準抗告，導致被告失去救濟機會；林峰帆援引「111年憲判字第3號判決」，質疑刑事訴訟法第416條第1項規定，已違反憲法保障的人身自由及訴訟權，請求憲法法庭判定法律違憲。

林峰帆因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，遭屏東地檢署起訴，案件由屏東地院負責審理；2022年12月29日下午2時40分，屏東地院因防疫緣故，偵訊採取辯護人遠距視訊方式開庭，同時當庭裁定羈押林峰帆。

林峰帆律師在法律規定的5天期限內，依照《刑事訴訟法》第416條第1項規定，同時引用「111年憲判字第3號判決」，主張辯護人有權為被告利益聲請撤銷羈押，並向屏東地院提出聲明異議。

屏東法院認為，《刑事訴訟法》第416條第1項規定，並非憲法判決中實際被審查的法規，不能直接援引判決結論；法官認為，辯護律師提出的聲請書狀，僅有辯護人的印文，並沒有被人本人親筆簽名或蓋章，程序上不符合法律規定，因此駁回辯護人聲請撤銷羈押之請求。

林峰帆認為，屏東地院作出112年聲字第19號刑事裁定，適用《刑事訴訟法》第416條第1項規定，但這項規定並未賦予審判中的辯護人可幫被告聲明異議，導致他身陷羈押狀態，只有短短5天聲請期限，卻無法得到辯護人協助，藉以行使防禦權，該項規定明顯侵害《憲法》第8條保障的人身自由，以及《憲法》第16條保障的訴訟權。

憲法法庭7位大法官的繼任人事案，兩度遭國民黨、民眾黨立委杯葛，導致目前僅剩8位大法官，加上憲法訴訟法新制規定，參與評議、判決不得低於10人，導致憲法法庭逾1年未做出任何判決，但去年12月19日，憲法法庭排除拒絕評議的3名大法官，並作出「114年憲判字第1號判決」，指出憲訴法修正案違憲失效，憲法法庭得以繼續開庭審理案件。

今天下午時分，憲法法庭作出「115年憲判字第1號判決」，指出刑事訴訟法第416條第1項第1款，應該準用上訴權人規定，如此符合憲法保障人身自由、保障訴訟權意旨；本件判決由大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5人評議，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3名大法官依舊缺席。

