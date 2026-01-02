廢棄原裁定發回！憲法法庭今年首判決 拒辯護人提準抗告違憲
記者楊忠翰／台北報導
國民黨、民眾黨立委聯手三讀通過憲訴法修正案，導致憲法法庭空轉1年，去年12月19日憲法法庭的「114年憲判字第1號判決」，讓憲訴法修正案違憲失效，憲法法庭才得以復活；2日下午時分，憲法法庭宣判「115年憲判字第1號判決」，屏東地院裁定牴觸憲法，憲法法庭廢棄原裁定，今發回屏東地院。
據了解，憲法法庭宣判內容源自於「112年度憲民字第702號」，受理日期為10月11日，聲請人為林峰帆，法律規定被告本人才能對羈押處分提起救濟，但實務上被告被羈押後，因自由受到拘束，難以自行聲明異議，辯護律師亦不能代行準抗告，導致被告失去救濟機會；林峰帆援引「111年憲判字第3號判決」，質疑刑事訴訟法第416條第1項規定，已違反憲法保障的人身自由及訴訟權，請求憲法法庭判定法律違憲。
林峰帆因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，遭屏東地檢署起訴，案件由屏東地院負責審理；2022年12月29日下午2時40分，屏東地院因防疫緣故，偵訊採取辯護人遠距視訊方式開庭，同時當庭裁定羈押林峰帆。
林峰帆律師在法律規定的5天期限內，依照《刑事訴訟法》第416條第1項規定，同時引用「111年憲判字第3號判決」，主張辯護人有權為被告利益聲請撤銷羈押，並向屏東地院提出聲明異議。
屏東法院認為，《刑事訴訟法》第416條第1項規定，並非憲法判決中實際被審查的法規，不能直接援引判決結論；法官認為，辯護律師提出的聲請書狀，僅有辯護人的印文，並沒有被人本人親筆簽名或蓋章，程序上不符合法律規定，因此駁回辯護人聲請撤銷羈押之請求。
林峰帆認為，屏東地院作出112年聲字第19號刑事裁定，適用《刑事訴訟法》第416條第1項規定，但這項規定並未賦予審判中的辯護人可幫被告聲明異議，導致他身陷羈押狀態，只有短短5天聲請期限，卻無法得到辯護人協助，藉以行使防禦權，該項規定明顯侵害《憲法》第8條保障的人身自由，以及《憲法》第16條保障的訴訟權。
憲法法庭7位大法官的繼任人事案，兩度遭國民黨、民眾黨立委杯葛，導致目前僅剩8位大法官，加上憲法訴訟法新制規定，參與評議、判決不得低於10人，導致憲法法庭逾1年未做出任何判決，但去年12月19日，憲法法庭排除拒絕評議的3名大法官，並作出「114年憲判字第1號判決」，指出憲訴法修正案違憲失效，憲法法庭得以繼續開庭審理案件。
今天下午時分，憲法法庭作出「115年憲判字第1號判決」，指出刑事訴訟法第416條第1項第1款，應該準用上訴權人規定，如此符合憲法保障人身自由、保障訴訟權意旨；本件判決由大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5人評議，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3名大法官依舊缺席。
更多三立新聞網報導
辯護人能否提起準抗告！憲法法庭空轉近1年 今迎來115年首件判決
胞姊目睹全程！酒店持刀刺死姊夫 夜店殺警案共犯被起訴
不到10度！元旦首波冷氣團來襲 北市5人無生命跡象送醫
因這2點呼聲高！林炎田接任北市警局長？ 警政署：仍在作業中
其他人也在看
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 178
知名連鎖麻油雞遭惡意破壞！10分店湯底「被倒不明粉末」 3嫌落網偵辦中
（記者洪承恩／綜合報導）雙北地區知名連鎖品牌「莊家班麻油雞」在2025年12月31日下午驚傳多點遭惡意破壞事件 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 6
三中案二審！馬英九仍無罪 僅蔡正元有罪｜#鏡新聞
前總統馬英九等人因涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，高等法院今天（12/31）判決上訴駁回，認為檢察官所提證據不足，對此高檢署表示，將研議提起上訴。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 8
恐怖鄰居闖屋躲衣櫃 趁女洗澡紗布摀口鼻偷襲
新北市 / 張桓軒 蔡銍湣 新北報導 新北市泰山區日前發生一起恐怖性侵未遂案，32歲彭姓嫌犯因為愛慕女鄰居，竟然闖進對方房間，躲在衣櫃裡1小時偷襲，用紗布摀住被害人口鼻，還好女子奮力掙扎逃脫，同樓層的男鄰居聽到聲響，也挺身而出幫忙追嫌犯，檢方也聲押彭姓嫌犯獲准，不過事發地點鄰近輔仁大學，分租套房不少，發生闖空門意圖性侵事件，附近民眾也很訝異。身穿黑衣黑褲的男子，在巷子裡拔腿狂奔，雙腳連鞋子都沒穿，另一名男子緊追在後，一邊喝斥要他停下，原來嫌犯竟然闖空門意圖性侵，嫌犯逃了一大圈，竟然還敢逃回租屋處，被警方來個甕中捉鱉，將嫌犯上銬帶回。去年11月29日新北市泰山區，一處公寓分租套房，32歲彭姓嫌犯，闖進女鄰居房間躲衣櫃一小時，女子下班準備洗澡嫌犯衝出來，用浸過安眠藥的紗布，摀住女子口鼻被害人掙扎抵抗，嫌犯還用棍棒毆打，還好女子驚險逃出求救，住同一層的男鄰居見狀，也立刻伸出援手幫忙追嫌犯。記者蔡銍湣說：「事發地點鄰近輔仁大學，還有輔大醫院，附近分租套房很多，沒想到嫌犯竟然鎖定鄰居下手。」據了解嫌犯有妨害性自主前科，供稱因為在超商看見女子一見鍾情，暗中熟悉對方作息預謀犯案，檢方也依加重強制性交偵辦，聲請羈押獲准。新北市林口警分局明志所長王國鈞說：「本分局立即調閱監視器，鎖定犯嫌身分，翌日凌晨2時許，於犯嫌租屋處查獲逮捕。」被害女子當下徬徨無助，差點就被嫌犯得逞，還好有正義鄰居挺身而出，不過女子嚇得不輕，隔天就火速搬家，嫌犯行徑也得付出代價。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
莊家班麻油雞遭撒「不明粉末」 3嫌犯案手法雷同
台北市 / 張德生 張權 新北報導 跨年夜當天下午，連鎖的「莊家班麻油雞」位在雙北定10間店家，鍋內遭人惡意潑灑粉末，犯案時間、手法幾乎相同，警方事後逮到三名嫌犯，他們互相不認識，至於犯案動機，有人說不滿孩子在店內吃壞肚子，或是約網友被放鳥一時氣憤，但部分嫌犯戶籍地不在北部，說詞被警方高度懷疑，而3人手機幾乎都被「重置過」，警方懷疑案情不單純，甚至還有幕後藏鏡人，將持續調查釐清。記者VS.李姓嫌犯說：「(是有人教唆嗎)，(是有收錢嗎)。」雙手上銬，被警方押進地檢署，面對鏡頭問話，完全沒有回應，記者VS.李姓嫌犯說：「(為什麼手機要重置)，(誰幫你們訂飯店的)。」同樣被帶進地檢署的，還有另外兩名嫌犯，他們對於犯行不發一語，這三人就是涉嫌在跨年日，將不明粉末灑進，連鎖莊家班麻油雞店的嫌犯，但三人幾乎在同時間犯案，多點犯案手法相似卻互稱不認識。資深媒體人陶煥昌說：「3個人同時在不同的地點，同時犯案，這個絕對是有人在教唆的。」中和興南店當下李姓嫌犯，快速拿著疑似，裝有砂糖的袋子倒入鍋內，這樣的手法僅僅只毀壞湯頭，不像其他案件中暴力砸店，或是潑漆等恐嚇行為，也被認為是刻意設計。在中和犯案的25歲李姓嫌犯，犯案後在板橋找旅館遭逮，供稱是因為小朋友在店家吃壞肚子才會下手，在淡水士林北投犯案的江姓嫌犯，還有另一名蘆洲犯案的謝姓嫌犯，都說是因為約網友沒到，一時氣憤犯案，但其中有兩人根本不是北部人，說法令警方懷疑，而三人互不認識都有毒品前科，落網後被發現手機全部重置過，警方懷疑是用來和「幕後藏鏡人」通報進度。資深媒體人陶煥昌說：「都很年輕嘛，21、22歲，最大的25歲，理論上，他們不至於會和店家，發生到什麼樣重大的糾紛，嫌犯的人緣，地緣的背景，他甚至可能根本不是在他犯案地點，這個店家附近的住戶居民。」犯案地點同時橫跨，雙北多個分局警方不敢大意，新北市刑大已經介入偵辦，儘管店家只有湯頭受到損失，但警告意味濃厚，警方持續抽絲剝繭要揪出幕後嫌犯。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
離職保全假應徵真搶劫！槍擊2員警遭壓制
社會中心／賴國彬 桃園報導跨年日當天，桃園竟發生光天化日持槍搶劫，一名離職保全假裝要應徵回到老東家，卻是拿改造空氣槍要脅討回20萬元，員警獲報到場要制服，陳姓嫌犯還擊開槍，導致兩名員警中彈受傷，所幸傷勢都不嚴重。民視 ・ 9 小時前 ・ 1
忘恩負義！好心聘用當學徒 嫌犯持美工刀砍老闆全家｜#鏡新聞
真的是恩將仇報，高雄一名45歲陳姓男子，今年5月才因毒品、竊盜案剛服刑出獄，他拜託一間鐵工廠老闆收他當學徒，老闆原本不想用他，後來因為同情他聘用他，一天還有1800的薪資 沒想到這名男子才上班6天，竟偷打一副工廠的鑰匙，持美工刀闖入要錢，還砍傷老闆的脖子、鎖骨上方，老闆的手掌為了奪刀也留下傷痕，還好老闆娘奮勇奪刀，才沒釀成更大傷害。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
網紅名廚遭恐怖情人刺3刀慘殺「監視器拍下冷血逃亡畫面」
巴西聖卡塔琳娜州驚傳駭人情殺案。網紅廚師羅布森·馬爾多納多·馬利諾斯基（Robson Maldonado Malinoski，37歲）於去年12月29日慘遭殺害，陳屍自家公寓，胸口身中3刀。警方鎖定其剛分手的男友羅德里戈·奧利維拉·多斯桑托斯（Rodrigo Oliveira dos Santos）涉有重嫌，監視器拍下他持鑰匙擅闖並帶著兇刀離去的身影。據悉死者生前曾遭家暴，疑因提分手引發殺機，目前三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半
政治中心／綜合報導前總統馬英九捲入的三中案，2025年最後一天，二審判決維持一審見解，宣告無罪，回溯事件是在2005年，馬英九任國民黨黨主席期間，涉嫌賤賣中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌共起訴多人，不過只有前立委蔡正元被依業務侵占被判3年半，高檢署將研議提起上訴。記者vs.前總統馬英九（2018.）：「（總統要不要為自己的清白說個話。）」前總統馬英九，捲入三中案，纏訟7年，2025年最後一天二審判決出爐！台灣高等法院行政庭長王屏夏 ：「維持被告馬英九等三人無罪的結論，華夏、中視、中影、中廣公司以及國民黨舊黨部大樓交易，沒有違反公開發行公司取得，或處分資產處理準則。」高院判決無罪，不過回顧整起事件，爆發在2005年，時任國民黨主席的馬英九，涉嫌低價賤賣中視、中影、中廣等黨產，造成國民黨損失72.9億元，遭民進黨團柯建銘等人2006年告發，2014年特偵組簽結，2018年檢方又重啟調查，2021年馬英九和時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清，一審三人獲判無罪，但整起事件到了二審，只有當時接手中影的前立委蔡正元，被指控利用中影股權交易機會侵吞公司資產，把錢拿來付房貸、裝潢等費用，維持原判3年6個月、沒收2億3919萬元。國民黨副主席蕭旭岑：「馬前總統對高等法院的判決，表示欣慰，感謝司法的公正，感謝法官秉公審理，還他清白。」前立委蔡正元：「檢察官也完全不忌諱啊，他幾乎等於是開口講，我只要咬馬英九我就沒事，為什麼叫我咬馬英九呢，他說馬英九賤賣黨產給我，二審定讞我會堅守崗位到最後一天，跟他投降免談。」針對三中案二審判決，國民黨副主席蕭旭岑稱馬英九表示欣慰。（圖／民視新聞）蔡正元聲稱當年馬英九要他救黨產，他接手中影，還扛中影的7億債務，如今卻成了三中案唯一有罪被告，直播親上火線稱會堅守崗位，反觀被判無罪的張哲琛，律師走出法庭神情一派輕鬆。張哲琛委任律師丁昱仁：「當事人對於二審結果，感到非常欣慰，而且這也是在我們原本理想的範圍中，他非常的高興。」前立委蔡正元成為三中案唯一有罪被告。（圖／翻攝自蔡正元YT）律師黃帝穎：「全案只有中影的部分，蔡正元被判刑，這部分違反經驗法則，尤其賤賣是事實，卻無高層相關負責人來進行法律上責任的追究，那這個部分，檢察官是有權上訴，也尊重檢察官上訴的權利。」但對於這樣的結果，高檢署不服研議上訴，三中案未完待續。原文出處：「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半 更多民視新聞報導鄭麗文有夠扯！竟要綠營「接受九二共識迎和平」 徐國勇氣炸開嗆蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…政院出手了！藍白強推「反年改」法案 今遞狀聲請釋憲民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
花蓮28歲女子陳屍玉里公墓 50歲男友涉嫌重大｜#鏡新聞
2025年最後一天傳出憾事，花蓮一名28歲林姓女子被發現倒臥在公墓，身上有多處傷痕，脖子也有勒痕，警方初步調查懷疑他的50歲呂姓男友涉有重嫌。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
知名麻油雞被加料! 3嫌落網"手機重置"疑有幕後藏鏡人
社會中心／李豫翰、蔡承翰、謝漢諹 綜合報導雙北10家知名的麻油雞連鎖店，跨年這天遭有心人士，朝鍋內倒入砂糖跟芥末粉，警方獲報後展開調查，陸續逮捕三名犯嫌，他們犯案理由都不相同，但明顯避重就輕，警方更發現三人手機都被重置，疑似預謀，不排除還有幕後主使者，將持續調查，釐清背後動機。香噴噴的麻油雞在大鍋煮，黑衣男子頭戴安全帽，手上拿著一包不明粉末，朝鍋中倒下就跑。好好一鍋湯，突然被丟進不明粉末，店員嚇的放聲大叫，立刻追出店外，只是就怕粉末對人體有害，店員只能將整鍋湯倒掉處理。附近店家人心惶惶，就怕嫌犯是無差別攻擊。事發在2025年最後一天，新北市中和景安街上的一間知名麻油雞店，警方後續調查發現，同一時間有三名不同嫌犯，在這家連鎖麻油雞店，共計10家分店都下手犯案，手法也都很類似。知名麻油雞被加料! 3嫌落網"手機重置"疑有幕後藏鏡人（圖／業者提供）警方追查發現25歲李姓男子先在下午3點多，到新北中和景安路跟信義街，以及文山區興隆路店家倒入芥末粉，被逮供稱吃壞肚子才心生不滿，另一名21歲江姓男子則在淡水以及士林北投犯案倒進砂糖，他表示被網友放鳥才找店出氣，還有第三名21歲謝姓嫌犯，在蘆洲長榮路跟中原路店，同樣倒砂糖惡搞，被逮後始終保持沉默，不肯透漏細節。知名麻油雞被加料! 3嫌落網"手機重置"疑有幕後藏鏡人（圖／警方提供）雖然這場加料行為，大多都是糖或芥末粉等，不傷害人體的物質，但十間分店在同一天同一時段，被人「加料」，警方更發現三人手機都被重置、其中兩人更在旅館被逮，懷疑犯案SOP早已訂好，將持續追查幕後主使者，釐清案件始末。原文出處：雙北知名麻油雞被加料！ 3嫌落網「手機重置」疑有幕後藏鏡人 更多民視新聞報導雙北連鎖麻油雞10店面遭撒不明粉末「加料」 警判斷恐與「這原因」有關華航子公司驚傳員工疑遭霸凌殞命 桃園市府曝調查進度20歲小媽媽為領養狗！放9月嬰在家7小時」竟全身傷猝死民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
男假裝應徵工作 持空氣槍挾持老闆 警到場2人腿部中彈
桃園市 / 戴君伃 洪年輝 張士奎 報導 桃園一間保全公司，一名男子假裝要應徵工作，卻持空氣槍，闖入公司向老闆要錢，警方到場壓制過程中，被男子持空氣槍攻擊，2名員警腿部中彈。員警：「人家不認識你，你來這邊拿什麼錢，(他身上有東西)，誰叫你來的。」員警進入辦公室，要求穿著黑色外套的男子配合檢查，這時男子突然掏出利器，員警反應相當快，馬上使用警棍將利器打掉，和男子發生扭打。男子不肯就範，趁員警不注意，拔出在腰間上的空氣槍，向員警射擊，員警說：「搶下來，搶下來。」事發地點就在桃園一家保全公司，上個月31號43歲的陳姓男子，假裝自己要找工作，進到辦公室後，拿出改造空氣槍，威脅老闆索要錢財，其他員工見狀，嚇到離開現場報警處理。桃園市警桃園分局中路派出所副所長蔡金生說：「與嫌犯進行對峙，員警藉機使用警棍，打掉嫌犯武器，進行壓制逮捕，全案依法移請偵辦。」警方獲報到場，卻反遭男子持空氣槍攻擊，導致兩名員警腿部受傷，還好傷勢不嚴重，陳姓男子持空氣槍討錢沒成功，又襲警罪加一等，全案依強盜、殺人未遂、妨害公務罪偵辦中。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
帶刀進法院! 台中婦"包放菜刀"安檢未過與警爭執
中部中心／黃毓倫、黃信儒 台中報導台中市維安升級，各地警力戒備，沒想到竟有一名婦人，帶菜刀去台中地院，在安檢處被攔下來，婦人拒絕交出菜刀，讓法警保管，因而和法警起了衝突，轄區警方獲報，大陣仗出動13名警力到場協助，將婦人當場帶走，以社維法裁處！一位婦人帶著包包在過法院安檢門時，被發現有違禁品，法警查出，造成安檢異常的東西，竟然是一把菜刀。婦人聲稱是要來法院的郵局，但是來郵局為什麼要帶刀呢？警方立刻查驗身分，確認帶刀動機。大批警力帶著盾牌趕到，團團圍住婦人，就怕她持刀傷人傷己，先將婦人帶回派出所再說。婦人攜帶菜刀進入法院，在安檢處被警方攔下來。（圖／民視新聞）事發時間就在31日上午11點多，當時法院內，人來人往，有人去開庭有人去郵局，也有人坐在桌椅區看書，一切就如往常，然而一名婦人側背包過安檢時，查出菜刀，還跟法警大聲吵起來，最後被大批警力帶走。聲源：臺中地院行政庭長黃玉琪：「法警勸說其不要攜帶刀械等危險物品到法院，該名婦人不聽勸說，而發生口角衝突，本院法警室立刻通報轄區警察機關派員處理。」台中第一分局西區派出所長蔡明松：「率13名警力，並攜帶警棍臂盾等裝備到場處理，經了解楊女稱是因為朋友，欲教其切菜而攜帶，全案訊後依違反社會秩序維護法，函請臺中地院簡易庭裁處。」法院門口有公告，明定不得攜帶危險物品。（圖／民視新聞）66年次楊姓女子，不是去法院開庭，卻因為帶刀去法院，搞得自己也要去簡易庭開庭。提醒民眾，進入法院務必配合安檢規定，不要攜帶危險物品，否則如果被查出來，又不願被保管物品，警方也只能依法究辦，維護公眾安全！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：婦人法院安檢未過包裡「竟放菜刀」 與警爆爭執！遭帶回以社維法裁處 更多民視新聞報導追不到垃圾車慘摔! 台中男"含恨一天"亮刀追砍清潔員買賣糾紛爆砍人! 男持球棒攻擊 慘遭「開山刀反擊」2人被逮台南驚傳砍人案! 工程分包糾紛 男子當街持刀揮砍民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
屏東槍砲嫌拒捕撞警! 警連開42槍圍捕 驚險畫面曝
南部中心／洪明生、曾虹雯 屏東縣報導屏東警方圍捕非法持有槍彈的嫌犯，由於嫌犯狡猾，之前曾多次逃脫，警方這次圍捕時，計畫周詳，連開42槍，嫌犯雖然沒有開槍，數度要開車衝撞圍捕員警，逃離現場，最後還是不敵優勢警力就逮，驚險畫面今天曝光，一起來看看。嫌犯遭到好幾名員警團團包圍還不就範，居然選擇強勢倒車要突破重圍。（圖／民視新聞）嫌犯遭到好幾名員警團團包圍還不就範，居然選擇強勢倒車要突破重圍。員警趕緊閃躲，現場槍聲四起，雖然嫌犯成功逃出牧場，最後還是自撞橋墩受困車內。員警持警棍強勢破窗逮人，最終將嫌犯拖車車外壓制。發生在屏東東港驚險的警匪槍擊案，警方連開42槍阻止嫌犯衝撞。汽車車身留下數十個彈痕，汽車玻璃也全都碎裂。屏東東港分局副分局長郭峻宏說，本案除查獲李嫌持有非法槍彈外，並起獲毒品等贓證物，全案移送屏東地檢署偵辦。擔心他火力強大，全副武裝進行攻堅，甚至衝鋒槍就直接背在身上。（圖／民視新聞）３5歲李姓槍砲嫌犯相當狡猾，2個月內圍捕3次都被他逃掉。警方這次擬訂詳細計畫，擔心他火力強大，全副武裝進行攻堅，甚至衝鋒槍就直接背在身上。屏東東港分局偵查隊長葉憲威說，知道他可能攜帶槍械所以重裝備，才會特別帶槍枝，來的時候除了槍還每個人都有穿防彈衣，還有帶盾牌。儘管遭到嫌犯頑強抵抗，還有三名員警在圍捕過程中受傷，但還好最後還是成功逮到人。警方除了要釐清槍枝來源，還要清查嫌犯是否有其他共犯。原文出處：驚險畫面曝！ 屏東槍砲嫌拒捕 警連開４２槍攻堅圍捕 更多民視新聞報導新北男子社群PO「張文祭奠」喊「戰術恐攻可交流」 涉恐嚇公眾下場出爐屏東傳槍響！槍砲案男拒捕 警開10多槍逮人國中生搭車睡著了 被載回客運總站關車上民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄飛車追逐案大逆轉 竟是為私吞300萬自導自演強盜案
南部中心／綜合報導高雄路竹區上個月27號發生一起驚險的飛車追逐，被追男子供稱是20萬元賭債談判破裂，遭到債主開車追擊。但警方深入調查後案情卻出現大逆轉，竟然是犯罪集團成員想私吞300萬，找人配合演出黑吃黑假的強盜案，卻被同一個犯罪集團的同夥目擊，因此發生飛車追逐。警方發現馬姓被害駕駛車上300萬現金，和供稱的20萬賭債根本兜不攏。（圖／民視新聞）刺耳煞車聲傳來，銀色轎車逆向闖紅燈高速逃命，後方一台黑車緊追不捨，雙方還在路上180度大甩尾，衝撞到其他無辜車輛。發生在上個月27號，高雄路竹驚險的飛車追逐案，被追的馬姓駕駛供稱是20萬元賭債的債務糾紛，但警方深入調查，案情急轉直下。高市警湖內分局副分局長魏煥彪說，追查後發現實為犯罪集團成員，試圖私吞300多萬元款項，自導自演之強盜案件。吳姓男子夥同兩人自導自演黑吃黑，卻沒想到剛好被同夥周男目擊，直接破局。（圖／民視新聞）警方發現馬姓被害駕駛車上300萬現金，和供稱的20萬賭債根本兜不攏。調查後才發現，是犯罪集團吳姓成員為了私吞300萬元，找來彭姓少年和馬姓男子策畫假搶劫真吞錢，卻沒想到被同一個犯罪集團的周姓成員目擊，誤以為真的遭搶，才會上演驚險的飛車追逐戲碼。假扮遭黑吃黑搶劫情節，不料過程遭周男目擊，誤認發生強盜案件駕車攔阻追逐，致使全案件曝光已依洗錢防制法，強盜及公共危險罪嫌，將吳、馬、彭及周等四人，移送地檢署及少年法院。吳姓男子自導自演黑吃黑，自以為神不知鬼不覺，卻沒想到剛好被同夥目擊，直接破局，四人全都被逮。警方不排除300萬元是其他案件贓款，將持續追查釐清。原文出處：高雄路竹上月飛車追逐案 警追查真相竟是「這個」 更多民視新聞報導高雄元旦升旗！邱議瑩等「3選將」隨行 陳其邁批中國軍演破壞和平為領養狗！獨留9月大女嬰6hrs喪命 口內溢奶、疑有菸疤莊家班麻油雞10店面湯底被倒不明粉末 3人落網恐與「賭債」有關民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
連鎖麻油雞雙北10分店遭「倒糖.灑芥末」 警追藏鏡人
台北市 / 李思琪 邱文言 報導 跨年夜當天下午，雙北有一間連鎖麻油雞店，共10家分店都遭到不明人士同時攻擊，犯案手法同樣是將糖、或芥末粉等無害粉末，倒入麻油雞湯鍋中，讓店家整鍋湯毀損，店員 全 嚇壞，更無法正常營業，警方調查抓到3名嫌犯，做案時間都差不多在下午4點左右，年紀都落在20歲上下，嫌犯們做筆錄時還避重就輕，是否有藏鏡人在背後指揮，警方持續偵辦。黑衣男子頭戴安全帽，行跡詭異，手上還拿著一包綠色粉末，朝鍋中丟下就跑，連鎖麻油雞店員工說：「欸欸欸。」好好一鍋湯，突然被丟進不明粉末，店員嚇到 驚聲尖叫，立刻追出店外，連鎖麻油雞店員工說：「你們趕快出來，打電話報警。」突遭攻擊，店裡頓時亂成一鍋粥，就怕粉末對人體有害，店員只能將整鍋湯倒掉處理，連鎖麻油雞店員工說：「看到他丟東西，我就嚇到尖叫，他嚇到東西直接，袋子往鍋子裡面丟，他就跑過去那邊，我也不敢去追，今天來上班都很心慌。」華視新聞記者李思琪說：「當時李姓嫌犯就是從這個方向，拿了一包不明粉末，是直接丟到麻油雞的鍋中，店員嚇到趕快報警，警方事後調查發現，雙北有10間店都有相同遭遇。」有10間店都發生，全罩安全帽騎機車移動，警方調查發現，同一時間有三名不同嫌犯，在這家連鎖麻油雞店，共計10家分店都下手犯案，手法也都很類似，警方追查。21歲的謝姓嫌犯，下午3點多相繼前往蘆洲2間店，25歲的李姓嫌犯，在下午近4點，到中和及文山區犯案，22歲的李姓嫌犯，則選擇淡水士林北投，共5間店投擲不明粉末，10間相同品牌的麻油雞，相同做案手法，還同樣選在跨年夜前，疑似早有預謀。新北刑大偵六隊隊長張銘哲說：「迅速在3個小時內，拘提涉案的3名犯嫌到案，案經調查，到案各嫌對於涉案內容避重就輕，恐嚇意味意圖明顯，全案將查明後，解送新北地方法院檢察署偵辦。」根據了解這場粉末行動，大多都是糖或芥末粉，等不傷害人體的物質，究竟有沒有幕後主使，是否與品牌股權相關，警方持續調查。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
25歲保全男子多次發表恐嚇言論 留言要"暗殺總統"
南部中心／綜合報導在北捷中山站連續攻擊事件後，網路上接連出現不少恐嚇留言，造成民眾恐慌。還有民眾在臉書上留下不當言論，多次挑明要暗殺總統，屏東警方獲報後也不敢大意，展開網路蒐證並持續深入追查，在高雄大寮逮到25歲的謝姓嫌犯，依恐嚇公眾罪嫌移送地檢署偵辦。嫌犯似乎已經知道警方所謂何來，從容的走出家門按下鐵門，乖乖自己坐上警車。（圖／民視新聞）屏東東港警方跨區到高雄大寮區逮人，嫌犯似乎已經知道警方所謂何來，從容的走出家門按下鐵門，乖乖自己坐上警車。但他到底做了什麼？屏東刑事警察大隊副大隊長江啓超說，日前接獲報案有特定帳號，於社群平台發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容。原來這名25歲的謝姓男子，多次在網路平台發表恐嚇言論。由於內容涉及威脅國家元首，恐怕引發社會秩序恐慌，警方展開網路蒐證並持續深入追查，鎖定犯嫌身分將人逮到。江啓超說，於本月31日在高雄市，查獲謝姓犯嫌到案全案偵訊後，依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌，移請屏東地檢署偵辦。25歲的謝姓嫌犯平日擔任保全，發布不當言論的動機不明。非常時期，警方對於網路上引發恐慌的發言都不敢大意。（圖／民視新聞）在北捷中山站連續攻擊事件後，網路上接連出現不少恐嚇留言，先揚言在耶誕節攻擊高雄火車站，還有人說要鎖定鳳山新城在跨年夜犯案，甚至說要炸掉小港機場，都被檢警火速逮到。非常時期，警方對於網路上引發恐慌的發言都不敢大意，嚴正處理，畢竟公眾安全不容有任何疏失。原文出處：25歲男發文要「暗殺總統」 東港警方跨區到高雄逮人 更多民視新聞報導明知不會過關! 賴總統重話批在野提彈劾"浪費時間"屏東東港跨年晚會 啦啦隊女神南珉貞獻唱台語歌股權糾紛？麻油雞連鎖店跨年夜「遭倒不明粉末」多間分店受害 警追幕後藏鏡人民視影音 ・ 19 小時前 ・ 2
「醉」會鬧事! 台北男跨年夜襲警.花蓮男衝跨年晚會舞台
社會中心／綜合報導跨年夜不平靜，台北市接連發生，有民眾酒後打架鬧事，甚至攻擊警察，文山區一名男子，準備跨年時疑似喝醉，警方到場勸離，反遭辱罵推打，立刻依妨害公務逮捕，花博園區則有民眾喝醉起口角，兩人打一人，至於花蓮跨年晚會，倒數時刻，則有男子疑似喝醉衝上台，立刻被維安警力壓制，帶回管束。主持人表示「還有三十秒。」花蓮跨年晚會倒數時刻，突然一名身穿紅衣的不速之客，邊拿手機邊走上台，甚至還歡呼大叫，所有人全看傻眼。主持人表示「準備好了沒有，（YA）對不起。」主持人上前攔阻，傅崐萁和徐榛蔚夫婦倆，面露尷尬微笑，就怕恐怖攻擊，維安人員不敢大意，立刻將他架走。上台男子表示「我怎麼了我怎麼了我怎麼了。」文山區葉姓男子酒吧咆哮 警到場遭拳打腳踢依妨害公務逮捕（圖／民視新聞）46歲的吳姓男子，酒測值0.67，疑似酒醉上演脫序行為，警方帶回管束，除了花蓮跨年夜不平靜，台北市羅斯福路，傳出有民眾在酒吧鬧事，警方到場處理，男子卻涉嫌襲警。酒醉男子vs.警方「你又不敢電我，他X的你這個死警察，我為什麼要電你你又不敢電我。」動手又動腳，員警不但被腳踹，還遭掌摑，警方不忍了，當場壓制逮捕。酒醉男子vs.警方「手上來電我，你要不要電我，手上來你要不要電我。」嘴裡不停念念有詞，涉嫌妨害公務，喝醉的葉姓男子，遭到移送偵辦。萬盛所副所長林椿秉表示「因酒後失控大聲咆哮，並對到場處理員警辱罵，且以腳踹大腿，掌摑右臉頰方式攻擊員警。」花博園區驚傳打架糾紛 警到場針對打人男子抄登資料（圖／民視新聞）而台北花博園區，則傳出打架糾紛。目擊民眾表示「哇嗚。」兩名男子，不停朝一名黑衣男拳打腳踢，一度還飛踢對方，疑似喝醉起口角，上演二打一，警方第一時間獲報到場，雙方早已鳥獸散。警方vs.打架男子「證件我看一下好不好，冷靜一下冷靜一下。」循線找到打人的兩名男子，隨即抄登資料，後續也將依社維法函請裁罰。圓山派出所副所長黃國峻表示「僅留有影像中曾出手之兩名男子，渠等表示僅與他人發生拉扯行為。」跨年夜或許是嗨過頭，各地鬧事頻傳，就怕酒醒後，當事人恐怕會後悔不已。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：「醉」會鬧事！ 台北男跨年夜襲警、花蓮男衝跨年晚會舞台 更多民視新聞報導高雄男喝醉持滅火器亂噴.砸車 警獲報壓制逮捕中壢男疑酒醉搶菜刀嗆"要殺人" 沿路毀車被壓制逮捕嚇! 北捷脫序行為再添一樁 醉男持傘敲打閘門燈箱民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
為吞318萬元贓款 詐團成員自導自演欠債搶奪案｜#鏡新聞
上週高雄發生飛車追逐案，當時關係人說因為積欠20萬元，對方才會來搶錢，不過高雄警察局長林炎田卻接獲線報，疑似黑吃黑，局長還跑到派出所，怒斥怎麼辦案的，後續警方查出原來這都是被害人為了侵吞318萬元贓款才會自導自演。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 1
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 407