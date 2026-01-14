廢棄國宅貓受困？北市動保處：已增設誘捕籠

▲廢棄西寧國宅捕獲貓隻。（圖／北市動保處提供）

[NOWnews今日新聞] 位於台北市萬華區西寧南路的「西寧國宅」因為建築老舊，5樓以上住戶已於前年全數遷出，現場全面封閉，將進行拆除。不過，動物保護處上月獲報16樓封閉室內疑有貓隻受困，經破門救出1貓，昨天再獲報疑有20多隻貓受困。動保處今（14）日表示，已與都發處協調增設誘捕籠，都發局亦派員協助每日更換飼料及巡查貓隻誘捕狀況，如捕獲貓隻將由動保處帶至臺北市動物之家安置。動保處強調，今日派員逐層搜尋，已確認沒有貓隻受困，請民眾放心。

廣告 廣告

北市動保處表示，去年12月17日曾接獲民眾通報萬華區西寧國宅於16樓封閉室內疑有貓隻受困，經協調都發局及請求消防隊協助支援下破門進入救獲1貓隻，昨日再度接獲通報疑有20多隻貓受困，動保處已立即啟動動物救援機制，並由都發局配合，於昨日即時救獲1隻貓隻，並送醫診療。

北市動保處表示，西寧國宅因廢棄待改建，所有出入口、門窗均已封閉，禁止任何人進出，但動物依生存本能仍可能找到縫隙進入廢棄住宅，故昨日於建築物16樓走廊發現貓隻身影，即以網套捕獲1幼貓後送醫治療。為避免貓隻進入廢棄住宅躲藏時迷失方向而受困，動保處將持續介入進行動物救援並透過與都發局跨局處合作，及與當地愛心人士協力一同救援。

動保處指出，今日上午8時已調集8個捕貓籠，並備齊充足之罐頭、飼料，派員架設於西寧國宅5樓及16樓等可能有街貓出沒地點，都發局亦派員協助每日更換飼料及巡查貓隻誘捕狀況，如捕獲貓隻將由動保處帶至臺北市動物之家安置。動保處強調，今日派員逐層搜尋，已確認沒有貓隻受困，請民眾放心。

動保處呼籲，西寧國宅正在執行街貓救援誘捕工作，期間亦請民眾切勿自行進入或再餵食街貓，以發揮救援效果，動保處將持續關注西寧國宅貓隻救援進度，並視情況調整策略，力求救離及安置貓隻。如民眾在台北市發現受困、傷病動物，可立即通報1959動物保護專線或使用「臺北市政府LINE@」，動保處提供24小時的動物救援服務，讓救援更即時也更有效率。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快閃訪美內容曝光！1.25兆國防特別預算 黃國昌：高比例非軍購

關稅15%談妥了？黃國昌赴美得知：除擴大投資還有其他條件

黃國昌訪美後軍購預算將付委 黃揚明：美國出手沒什麼不能搞定