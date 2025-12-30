廢棄地下道變身滯洪池 新北再增2處

滯洪池內抽水機組，強降雨時可迅速收納地表逕流並在雨後排出。(圖:新北市水利局提供)

新北市水利局三十日表示，近期成功將中和員山路及中和國小旁兩處封閉地下道改建為滯洪池，正式投入防洪行列。這項工程讓新北市累計完成六座地下道活化，總滯洪量達八百九十一立方公尺，不僅解決當地因交通繁忙及管線複雜而難以增設排水系統的困境，更是以最經濟的空間成本大幅強化區域防洪韌性。

水利局長宋德仁表示，中和區員山路及中和國小兩處地下道，過去因使用率低，分別於一０二及一０五年封閉。由於近年短延時強降雨頻繁，導致周邊路面因側溝排水不及而積淹水，但該區域交通量大、地下管線複雜，傳統新增排水管線的工程不只空間受限，強行開挖更會讓當地交通陷入黑暗期。

為突破困局，水利局轉向活化廢棄地下道，將其轉變為滯洪空間，在強降雨發生時先行吸收初期洪峰量，引導路面逕流快速排入，有效解決積水問題並確保用路人安全。

宋德仁說，面對都會區高度開發且土地趨於飽和，治水思維已全面轉向「系統性與全域性」的防洪策略，水利局主動在易積淹水點周邊尋找適合的公共空間設置滯洪池，以有效降低周邊排水系統的負擔。目前員山路及中和國小地下道滯洪池分別提供二０四及一七０立方公尺的滯洪量，總計六座地下道滯洪池的蓄水能力達到八百九十一立方公尺，以最小成本達成最大防洪效益。

水利局強調，自侯友宜市長上任以來，治水成果斐然，已成功解決新北市十七個行政區、共八十八處長年積淹水沉痾，成效顯著，有目共睹。水利局更不斷以創新思維，推動城市防洪策略的根本轉型，從傳統的單純拓寬、加深排水管線，轉變為導入「逕流分擔」的系統性策略。透過嚴格的「出流管制」規定，要求開發案設置「透水保水」措施，大幅提升城市排水系統的容受力。為新北市民築起了一道更堅韌、更全面的防洪安全網。