廢棄地下道變身滯洪池 新北水利局再增2處完工強化防洪

248251230a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府水利局近期交出治水新成績單，成功將中和員山路與中和國小旁2處閒置的封閉地下道，轉型改建為現代化的地下滯洪池，目前已正式完工投入防洪體系。這項創新的空間活化方案，讓新北市累計完成的地下道滯洪池達到6座，總滯洪戰力提升至891立方公尺，在寸土寸金的都會區中，以最經濟的開發成本為市民築起安全防護網。

水利局長宋德仁指出，這2處位於中和區的地下道早於102及105年就因使用率低而封閉。考量近年強降雨愈發頻繁，周邊路面常因側溝排水不及產生積淹水，但該區域交通量極大且地下管線密布，若動工拓寬管線將引發嚴重的交通衝擊。為此，水利局發揮創意活化廢棄空間，將其改造成滯洪池，讓路面逕流在暴雨初期能快速排入儲存，避免水湧上路面影響交通。

廣告 廣告

宋德仁表示，隨著城市高度開發，治水必須從「傳統排水」轉向「系統性分擔」的新策略。目前員山路及中和國小地下道分別可提供204及170立方公尺的滯洪空間，不僅解決了當地管線受限無法擴建的困境，更大幅減輕了周邊排水幹線的瞬間負擔。這種主動在積水點尋找公共空間改建的模式，已被證實是成本最低、成效最高的治水解方。

水利局進一步說明，自侯友宜市長上任至今，已成功解決全台17個行政區共88處長年的積淹水熱點。新北市目前的防洪工程已從單純的管線加深，全面導入「逕流分擔」與「出流管制」概念，強制要求開發案必須具備「透水保水」設施。透過不斷創新的治水思維，水利局致力於提升整座城市的防洪容受力，守護新北市民的生命財產安全。

照片來源：新北市政府水利局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

中共環台軍演威脅區域和平 新北民進黨團轟在野黨槍口莫對內

跨年維安層級全面拉高 侯友宜動員500警力落實3項重點

【文章轉載請註明出處】