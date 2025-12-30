廢棄地下道變身 新北滯洪池＋6

因應極端氣候常帶來的驚人強降雨，新北市水利局近年積極興建滯洪池以防市區道路水患，近期再將中和員山路及中和國小旁2處封閉地下道改建為滯洪池，正式投入防洪行列，累計新北市已完成6座地下道活化，總滯洪量達891立方公尺。

水利局長宋德仁表示，中和區員山路及中和國小2處地下道，過去因使用率低，分別於民國102年及105年封閉。由於近年短延時強降雨頻繁，導致周邊路面因側溝排水不及而積淹水，加上該區域交通量大、地下管線複雜，強行開挖新增排水管線不只空間受限，還容易讓當地陷入交通黑暗期，水利局為突破困局，轉向活化廢棄地下道，將其轉變為滯洪空間，有效解決積水問題並確保用路人安全。

宋德仁說，目前員山路及中和國小地下道滯洪池分別提供204及170立方公尺的滯洪量，總計6座地下道滯洪池的蓄水能力達到891立方公尺，以最小成本達成最大防洪效益，面對都會區高度開發且土地趨於飽和，治水思維已全面轉向「系統性與全域性」的防洪策略，水利局主動在易積淹水點周邊尋找適合的公共空間設置滯洪池，以有效降低周邊排水系統的負擔。

水利局補充，將以創新思維，推動城市防洪策略的根本轉型，從傳統的單純拓寬、加深排水管線，轉變為導入「逕流分擔」的系統性策略，透過嚴格的「出流管制」規定，要求開發案設置「透水保水」措施，大幅提升城市排水系統的容受力，為市民築起一道更堅韌、更全面的防洪安全網。