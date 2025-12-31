廢棄學校變身長照據點 嘉義打造世代共融新場域

修繕後的升旗台，選在年度最後一天重新啟用，舉行別具意義的升旗典禮，縣長翁章梁親自參與。（圖：嘉義縣政府提供）

廢校空間再利用！已經廢校多年的嘉義縣義竹國小埤前分校經過修繕後，成功轉型為日間照顧中心與巷弄長照站，化身為世代共融的新舞台。社區31日辦理成果展，並於年度最後一天，為重新修繕的升旗台舉行別具意義的升旗典禮，展現老舊校園新生命。

長輩們開心參與成果展，以活潑帶動唱，展現活力和熱情。（圖：嘉義縣政府提供）

已經廢校的嘉義縣義竹國小埤前分校，校園整建後，教室與操場更加安全舒適，成為長輩日常活動的良好場域。今天的成果展，地方上包括：幼兒園學童、長照機構服務對象及長青活力站長輩們都熱情參與，帶來活潑帶動唱表演，氣氛熱絡。

廢棄的校園經整修後，更加安全舒適，導入日照中心與巷弄長照站，將成為示範場域。（圖：嘉義縣政府提供）

特別的是，以「共融也是共榮」為設計理念，經過修繕的升旗台，也選在今年最後一天重新啟用。特別邀請身心障礙民眾擔任升旗手，展現他們長期接受復能訓練的成效，也象徵不同世代與族群都能在公共空間中被尊重與看見。

嘉義縣長翁章梁親自到場與民眾互動，他鼓勵長輩多走出戶外，維持健康與良好生活作息。翁章梁也指出，嘉義縣長照服務覆蓋率約八成，縣府將持續透過社會局與衛生局合作，編列預算支持多元長照服務，除改善硬體設施，也結合專業照顧與復能理念，落實「生活就是復能」的照顧精神。（龐清廉報導）