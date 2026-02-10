廢棄尿布檢出醫療核種鎦-177 醫：治療攝護腺癌 穿透力極低不用恐慌

南投縣埔里鎮有垃圾車輻射值異常，經核能安全委員會檢測確認，廢棄紙尿布檢出核種鎦-177，疑為接受核子醫學治療病患返家後產生的廢棄物。醫師指出，鎦-177主要治療神經內分泌瘤或攝護腺癌，穿透力極低，即便在患者身旁也幾乎接觸不到，民眾不用太過恐慌。

南投埔里2台垃圾車「輻射超標」遭退運，廢棄紙尿布檢出核種鎦-177。（圖取自核安會網站）

媒體報導南投縣埔里鎮清潔隊近日外運垃圾去化時，有垃圾車因輻射值異常遭焚化爐退運。核能安全委員會昨天（9日）表示，經檢測確認，輻射異常來源為廢棄紙尿布，核種為鎦-177，研判為接受核子醫學治療病患返家後產生的廢棄物，已妥善隔離處理，對大眾健康不會造成影響，請民眾安心。

中華民國核醫學學會理事長吳彥雯說明，鎦-177是目前核醫治療所使用的藥物之一，目前主要用於治療神經內分泌瘤或轉移性攝護腺癌，將具放射性的同位素連結在靶定藥物上，如同「導彈」般進入體內精準搜尋，並在極短距離內釋放能量殺死癌細胞，對周邊正常組織傷害極小。

大眾常會「聞輻色變」！吳彥雯解釋，輻射劑量與性質各異，不同於核電廠周邊的高劑量輻射，或放射治療的大劑量照射，鎦-177屬於非常低能階。

吳彥雯強調，雖然鎦-177的物理半衰期約為6.6天，但其關鍵安全性在於「穿透力極短」，患者即便在注射後與人並肩而坐，其輻射線連人體的皮膚厚度都難以穿透，甚至一般的衣服就能遮蔽，因此，接受治療的患者術後不需要住院隔離觀察，可直接回家過正常生活。

地方垃圾車中出現輻射反應，引發民眾不安。吳彥雯分析，這多半是因為現代檢測儀器靈敏度極高，目的是為了確保萬無一失，即便只有微量殘留也會發出聲響。事實上，不僅是鎦-177，任何接受過放射性檢查或治療的人，短期內在排泄物中都可能含有微量同位素。

吳彥提醒，患者排泄物中的藥物濃度相對較高，就像服用抗生素後尿液中會有殘留一樣，孕婦或幼童應避免直接接觸或處理患者的排泄廢棄物。除此之外，患者產生的垃圾可視為一般垃圾處理，不具備環境危害。

核安會強調，已要求醫院參考國際核醫藥物治療病患的出院管理方式，須在符合相關輻射安全規定後，才能讓病患返家，以保障家屬及社會大眾的輻射安全。未來也將持續加強對醫院的輻射安全宣導，要求醫療院所強化病患治療後返家期間的輻射防護衛教，提醒病患妥善管理廢棄物，以避免類似情形再度發生。