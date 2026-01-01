廢棄微型電動二輪車回收爭議 北市加強宣導查報

（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市議員提及微型電動二輪車登記數上升，但北市府未精進回收處理去化方式，引發民怨。環保局今天表示，將加強宣導廢棄微型電動二輪車的排出方式，並提升查報作業。

民進黨台北市議員張文潔以資料提到，依中央統計，從2022年起台北市實施強制登記微型電動二輪車，數據顯示，登記數量也逐年成長。

張文潔表示，有民眾陳情希望回收微型電動二輪車，經詢問台北市環保局後得到回應是需自行分解車體才能回收，加上現行規定未要求廠商協助回收，造成市民困擾及抱怨。她認為，北市環保局不應把拆解成本轉嫁給民眾。雖然市府訂有相關辦法，但仍不完善，恐造成路邊棄車潮。

張文潔建議，環保局應透過實體宣導或新聞稿等方式，告知市民回收微型電動二輪車的方法，而非罔顧市民需求。

台北市環保局回應，微型電動二輪車目前非屬環境部公告應回收廢棄物。如民眾有排出清除需求，可依大型廢棄物清運作業方式，透過1999市民熱線或向各區清潔隊申請，以台為單位約運，不會要求民眾自行分解或拆解車體。

環保局表示，若廢棄電動二輪車棄置在路邊，將依占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法，先公告7天後無人認領，再由清潔隊移置保管，運至處理場暫存，後續交由合格廢車處理廠進行去化。

環保局表示，將持續加強宣導廢棄微型電動二輪車的排出方式，並提升查報作業。此外，已函請環境部評估是否將微型電動二輪車納入公告應回收項目，待收到函文後再行評估是否納入為公告應回收廢棄物項目。（編輯：黃世雅）1150101