廢棄物再利用機構遭罰 桃園環保局回應外界質疑

遭質疑罰太輕？桃園環保局細述合法與非法處分差異。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】針對媒體報導「桃園廠區堆『億元廢土山』環保局僅罰6千惹議」一事，桃園市環保局說明，本案所涉廠區為已合法申請並獲核准的“廢棄物再利用機構”，其法律地位與中壢體育園區非法棄置案件有明顯差別。後者屬刑事犯罪，前者則為管理不符規定的行政違規。

環保局指出，去年7月接獲民眾陳情後，立即派員稽查，發現該業者主業為回收廢磚塊並再製空心磚，然而現場堆置的原料區，混有塑膠、鋼筋及木材等不符核准標準的雜質。因此，環保局已依法依《廢棄物清理法》告發裁處，並命即刻停止收受雜質、關閉網路申報權限，並限期改善。若逾2月23日未依規定完成改善，將依法廢止其再利用許可並要求清空堆置區。此外，若發現其未依規定停止收受廢棄物，最高將移送司法單位偵辦，可處五年以下有期徒刑及最高1,500萬元罰款。

對於所有再利用機構及非法棄置案件，環保局均依法嚴格查辦，後續將持續列管並不定期複查，確保廢棄物管理合規，維護環境安全與市民權益，絕無寬貸情事。(圖/環保局提供)