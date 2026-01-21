廢棄物分選打包計畫十天就喊卡 民代質疑中市府執行力

打包機和破碎機完全停工，已經產出的白色打包物堆放在一旁，台中市大里區垃圾掩埋場因為遭地方質疑垃圾越堆越多，去年11月展開分選打包計畫，但僅執行10天就宣告暫停，民眾覺得錯愕，希望市府能盡快處理。

台中市民林先生表示，「是要就近的地方找一個能運用的地方設垃圾處理廠還是怎樣，才會方便。」

台中市民歐先生認為，「選他們出來就是他們要幫忙做事，要不然就是年底要選舉了嘛，就拿選票出來看，看哪一個比較好嘛！」

大里垃圾掩埋場目前堆置約40萬噸垃圾，市府編列1.3億經費推動打包計畫，預計能分篩打包處理8萬噸垃圾，打包物規劃放置在南屯區文山焚化廠，但因當地民眾反彈而暫停作業，10天期間共處理2400噸垃圾，產出1849顆打包物。民代批評市府執行力低落，影響施政誠信。

民進黨台中市議員張芬郁指出，「竟然因為打包好了沒有地方存放而停工，市府團隊如果沒有辦法做全力的協調，我們之後還有2.7億的廚餘去化預算也都不可以相信了。」

台中市環保局股長李宗翰回應，「我們持續與地方人士來溝通，盼能取得共識之後盡速恢復作業。」

台中市環保局表示，文山焚化廠目前已暫置1800顆打包物，由於南屯地方人士對打包物可能造成的環境問題存有疑慮，將持續溝通說明，達成共識後就會恢復作業，打包計畫預計到2027年1月結束。