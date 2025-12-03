廢棄物別來 宜蘭AI監控上線

為阻絕外縣市民眾載運廢棄物至宜蘭棄置，宜蘭縣政府3日宣布斥資250萬元推動「蘭陽智慧千里眼」計畫，在縣內聯外道路布建AI智慧圍籬，從雪隧南端到蘇花改、濱海公路等重要出入口皆納入監控範圍，未來所有可疑車輛只要進入宜蘭，系統便立即鎖定、警示並回推軌跡，縣府表示，要以「零容忍」模式全面壓制環保犯罪。

以往靠人力巡查常出現蒐證破口，如今縣府將科技視野拉到全縣邊界，代理縣長林茂盛昨表示，在台2、台7甲、台9等關鍵道路要點設置高解析度監控系統，並整合其他機關影像資料，讓AI如同民間信仰中的「千里眼」般全時監看，一旦出現可疑車輛動線，即能在第一時間反應。

縣府環保局指出，將建立3道科技預警線，包括建置環保犯罪黑名單，只要曾違規的車輛入境，系統立即通報，達成「入境即監控」；強化軌跡溯源功能，若發生棄置事件，可迅速回查影像、重建車輛路徑，彌補過往蒐證有限缺口；啟動AI大數據訓練，未來可自動辨識載運廢棄物可疑特徵，主動攔阻疑似涉案車輛，第一時間揪出罪犯。

縣府強調，此次計畫將在雪隧南端、中橫宜蘭支線思源埡口、南澳澳花村蘇花公路出入口、蘇花改蘇澳隧道口、五結噶瑪蘭大橋南端等地布建固定式監控系統，另有6套移動式監控設備配合機動稽查。

環保局提醒民眾，非法棄置廢棄物不僅破壞環境、生態，更造成龐大清理成本，依《廢棄物清理法》第46條，最重可處5年徒刑及1500萬元罰金，涉案車輛也可能遭沒收、扣押，駕照更恐被吊銷，「蘭陽智慧千里眼」啟動後將與檢警環聯合稽查形成陸空夾擊，呼籲業者切勿心存僥倖。