白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
廢棄物堆成山！彰化4環保公司被抄 檢帶回17人、1人收押
〔記者顏宏駿／彰化報導〕無照環保貯存場的事業廢棄物堆積成山！彰化地檢署接受民眾檢舉，從4月初以來，結合警、調、環保單位，展開大規模取締及查察，共有4間環保公司，因沒有貯存場執照，卻在場內堆置大量事業廢棄物，檢方搜索14個處所，帶回17名被告，其中2人因有逃亡串證之虞，向法官聲請羈押，其中1人准押，另15名被告交保。
彰化縣環保局接獲民眾檢舉，發現有業者於轄內處所非法堆置廢棄物。彰化地檢署啟動查緝國土犯罪平台，由國土專組周佩瑩主任檢察官整體規劃，率檢察官鐘祖聲、詹雅萍、卓喆寓聯手指揮相關單位追查。
專案小組分別於4月1日及7日動員警調環人員共計83人次，發動兩波搜索行動，前往彰化縣彰化市、大村鄉、福興鄉等地，搜索14處所。查獲4間環保公司雖持有乙級廢棄物清除許可證，惟未依法申請設立貯存場或轉運站，竟擅自將清運之廢棄物堆置於廠區內，這些環保公司堆置的廢棄物從790立方公尺至2000立方公尺間，相當於一個標準游泳池的容量，已構成違反廢棄物清理法嫌疑，並對環境造成潛在重大污染風險。
檢察官認被告等涉嫌違反廢棄物清理法第46條第3款及第4款規定，犯罪情節重大，向法院聲請羈押2人，其中1人獲准。
檢方表示，非法堆置及貯存廢棄物造成環境破壞、危害民眾健康，不利國土永續發展，將持續結合各機關力量，嚴正執法。同時呼籲相關業者務必依法從事廢棄物清除與處理作業，切勿積非成是，心存僥倖；民眾如發現疑似非法棄置廢棄物情事，亦請踴躍通報，共同維護生活環境安全。
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明（14）日各地晴朗穩定，午後山區有零星短暫陣雨，白天高溫普遍可達30至33度，尤其南部近山區局部可能有36度以上高溫，且中午前後紫外線偏強，可能達到過量甚至危險等級。氣象署表示，周五（17日）鋒面通過，桃園以北、宜花地區有局部短暫陣雨，竹苗、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
明天高溫達33度！這日起氣溫下降 2波鋒面「北東連5天有雨」
明天各地晴到多雲，高溫上看33度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三起微弱鋒面通過，周五另一波鋒面接力，周末再有東北季風增強，北東降雨機率增加且氣溫下降，直到下周一降雨才會趨緩，中南部則不受影響，依舊是多雲到晴的天氣。
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明天天氣鋒面報到北東防短暫陣雨 南高屏留意36°C以上高溫
中央氣象署表示，明天起2波鋒面接力、水氣漸增，北部、東半部易有局部短暫陣雨，各地高溫約攝氏27至32度，氣象署也已發布高溫資訊，台南市、高雄市、屏東縣須留意局部36度以上高溫。氣象署預估，18日會是未來一周降雨範圍最廣的一天，中部以北、東半部地區及中南部山區皆會出現局部短暫陣雨。
本周天氣大變臉！先飆36°C高溫 週四鋒面轉雨降溫
【記者黃泓哲／台北報導】春天天氣變化大，中央氣象署指出，今（13日）起至周二（14日）各地天氣大致穩定，白天晴到多雲，高溫普遍落在28至33°C，南部與台東地區中午前後可能飆到36°C以上，其中台東還要留意焚風影響。氣象署也發布高溫提醒，台南、高雄、屏東與台東需注意熱傷害風險，外出務必做好防曬並多補充水分。
鋒面通過! 今北東降雨機率增、南部高溫飆破36度紫外線恐達危險級
[Newtalk新聞] 今（15）天微弱鋒面通過，中央氣象署表示，迎風面北、東半部偶有零星短暫陣雨，尤其桃園以北及宜蘭降雨機率高，轉為多雲短暫陣雨的天氣，不過對於中南部天氣的影響較小，雲量增多，大致上仍為多雲到晴，午後中部地區及南部山區有零星短暫陣雨。 氣溫方面，北部及東半部高溫為28至31度，而中南部高溫可達32、33度左右，感受仍較悶熱，尤其南部近山區局部可能來到36度以上，且近中午前後紫外線可來到過量甚至危險等級；而各地低溫約21至23度。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，24至28度；金門多雲短暫陣雨，22至27度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，18至20度。今（15）天 氣象署指出，編號第2604號強烈颱風「辛樂克」（SINLAKU）目前位於關島東北方海面，距離遙遠對台灣天氣無直接影響，不過留意明天起可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海，以及週六馬祖帶來長浪。空氣品質方面，今天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖均為「普通」等級。 氣象署預報，明天水氣稍多，基隆北海岸、中部以北及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各山區有局部短暫陣雨。週五桃園以北
2波鋒面接力報到！週末東北季風增強 全台連2天溼答答
今(15日)微弱鋒面通過，北部、東北部及東半部偶有零星短暫陣雨。氣象專家林得恩提醒，4/17新一波春雨鋒面再度接近，桃園以北、東北部轉為有雨天氣，週末鋒面通過及東北季風增強，氣溫下降。
毛毛蟲大軍壓境 西嶼急滅殺
澎湖縣西嶼鄉外垵、內垵兩村廢耕地連日來湧現大量毛毛蟲，甚至沿著民宅牆面攀爬至3層樓高，密密麻麻宛如「蠕動的棉被」，引發居民恐慌，擔心5年前爆發的「毛毛蟲皮膚炎」惡夢重演；蟲群經專家鑑定為黑角舞蛾幼蟲，鄉公所獲報後緊急噴藥，目前蟲量已明顯下降。
今微弱鋒面報到「北台灣有短暫陣雨」3縣市高溫特報
氣象署表示，今天（15日）微弱鋒面通過，北部、東北部轉局部短暫陣雨，中部地區及南部山區午後有零星短暫陣雨，3縣市高溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（16日）水氣稍多，基隆北海岸、中部以北及東北部地區有零星短暫陣雨，周五（17日）鋒面接近，周六（18日） 鋒面通過及東北季風增強，周日（19日）東北季風影響，北部及東北部氣溫下降。
友達啟動能源事業重組 股權處分金額近19億元
面對能源轉型規模化與整合化趨勢，面板大廠友達13日舉行董事會，通過能源事業相關組織與投資架構重整案，友達計畫將能源事業「公司化」獨立運作，並分階段進行股權處分，交易總金額合計預計不低於 18.94 億元，藉此提升營運效率，強化綠色生態圈競爭力。