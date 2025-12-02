廢棄物暫置場傳火警！環境部命加強防災管理

▲近期全台廢棄物暫置場所陸續發生火災，環境部督促地方加強掩埋場防災管理。（圖／NOWNEWS）

[NOWnews今日新聞] 近期全台多處垃圾掩埋場及暫置場陸續發生自燃事件，環境部要求各地方政府，加強轄內風災廢棄物堆置場、垃圾裸露堆置場所、資源回收物及巨大廢棄物等堆置場所管理，避免發生火災影響民眾環境品質。

環境部表示，近期全台廢棄物暫置場所陸續發生火災，造成的原因可歸納兩大主因，首先，今年（114年）秋季異常暖乾，全台9至11月平均氣溫創下自1951年以來新高紀錄，整體環境極度乾燥，顯著提高自燃發生率。其次，近期受颱風強風及致災性暴雨侵襲，各地短時間內累積大量大型災害廢棄物，包括家具、樹枝及各類雜物，混合堆置後極易因發酵產熱而引發燃燒。

環境部強調，面對氣候變遷帶來的極端氣候衝擊，已正式通函地方政府，要求將環保設施的防災工作列為營運管理的最優先項目，在源頭管控方面，請地方政府加強家戶垃圾強制分類與破袋稽查，杜絕瓦斯罐、打火機、鋰電池等危險性物品混入一般垃圾，避免進入掩埋場後造成爆裂或引燃風險。在場區管理上，落實場區整理整頓，場區內如有堆置資源回收物或巨大廢棄物（廢家具、床墊）等易燃性物質，應分區存放勿與裸露垃圾混雜。

環境部表示，因應未來極端氣候天然災害發生頻率增加，為確保災害廢棄物處理作業能迅速、安全且符合相關法規，刻正參考日本災害廢棄物管理處理經驗，研擬「災害廢棄物管理指引」中，未來據以協助地方強化災害廢棄物管理及處理去化，減少火災發生及減低對環境的衝擊。

此外，環境部指出，為落實科技化管理提升掩埋場防災韌性，請地方政府加強維護管理場區內之紅外線熱顯像儀、消防水砲、消防箱、沼氣管及監視系統等防災設備效能，建構24小時即時監控機制，在溫度異常初現時即可自動通報並啟動應變，掌握救災黃金時間。

環境部呼籲，請民眾加強配合垃圾分類、資源回收及源頭減量，各地方政府持續加強垃圾破袋檢查，避免易燃物投入垃圾車及未妥善分類廢棄物進入掩埋場，並請各掩埋場須提前部署、強化防災管理，共同降低廢棄物火災風險，確保環境安全與民眾健康。

