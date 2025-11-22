廢棄物暫置場大火濃煙狂竄…影響範圍擴大！台南「5區＋9區」慎防空汙
台南市白河區中正路下秀祐橋附近的後壁烏樹林廢棄物暫置場，昨晚（21日）發生嚴重火警，警消出動大量人車前往滅火，當晚侷限火勢，今天（22日）凌晨控制火勢，尚未完全撲滅；受火災及風勢影響，空氣品質範圍擴大，環保局再更新影響範圍，包括後壁、東山、柳營、六甲、官田、善化、新市、永康等14區，須慎防空汙。
這起火警，發生於昨天（21日）晚上8時40分，位於白河區中正路下秀祐橋附近的後壁烏樹林廢棄物暫置場，傳出火警，因現場燒廢棄物範圍大，火勢難以撲滅，消防出動大量人車、機具支援滅火，並在當晚10時許侷限火勢。
火勢直到今天（22日）2時13分控制，目前尚未完全撲滅；市府環保局同步啟動空品監測，並於臉書官方帳號公布可能影響空氣品質範圍，為後壁、白河、柳營、東山及六甲共5區。
受火災及風勢影響，今天上午影響空氣品質範圍擴大，環保局再更新影響範圍，包括後壁區、東山區、柳營區、六甲區、官田區、善化區、新市區、永康區、北區、東區、中西區、安平區、南區、仁德區，共14區。
環保局表示，將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及微感器之監測數據，呼籲民眾不必恐慌。
記者陳弘逸／台南報導
教育悲歌？某國中社會科老師陳屍家中！學校同事揭：他一週前就悶悶的
飛手「走私」奢華違禁品動機曝！無人機闖花蓮監獄空投…創全台首例
起底4連霸里長父子檔搞「百噸垃圾谷」遭聲押、拔黨籍…從政變色龍史曝
下風處居民注意！廢棄物暫置場大火狂燒一整晚…台南「這5區」慎防空污
台南後壁「垃圾山」狂燒整晚烈焰沖天 12區空品亮紅燈
台南市環保局位於後壁烏樹林營區的風災後廢棄物暫置場昨晚發生大火，現場堆置數以萬噸廢棄物形成「垃圾山」，火勢一發不可收拾，消防單位接獲報案後立即派遣白河等分隊前往，於凌晨控制火勢，台南市環保局預估轄內12區域及高雄空氣品質恐受影響。鏡報 ・ 13 小時前
後壁「大量廢棄物暫置區」火警 從晚間燒到白天釀空污
台南市 / 綜合報導 今年七月風災後，大量廢棄物都暫時堆放在台南白河區下秀祐橋附近，原定明年五月會清空，但昨(21)日晚間8點多，卻突然起火燃燒，且火勢一發不可收拾，台南消防局和環保局加派人力，並調派重機具開闢防火巷，還以水線防護砲塔防護阻隔，5個多小時後，也就是凌晨2點左右烈火總算控制，不過今天一早重回現場，仍有殘火持續燃燒，一度還傳出可能會悶燒一週，而這把火也燒出空污問題，空氣品質影響區域從原本5區，擴大到14區，這也引發當地農民抗議。熊熊烈火伴隨著濃濃黑煙直竄天際，晚間惡火，燒得又猛又烈，廢棄物全陷入火海，燃燒面積龐大，消防隊獲報也趕緊抵達現場，佈水線灑水滅火，現場濃煙狂竄，火勢一發不可收拾，消防隊趕緊加派支援，火勢持續燃燒，一路從深夜燒到白天，這裡是台南白河區下秀祐橋附近，由於七月風災導致當地延伸約20幾萬噸的廢棄木材堆。環保局原定明年五月清空，沒想到昨(21)日晚上，突起火燃燒，由於木材堆助長火勢，民眾昨(21)日晚上8點40分報案，火勢實在太大，9點18分環保局派遣重機具前往現場，更加派人車前往，9點55分發布細胞簡訊，中間用重機具開闢防火巷，水線防護砲塔防護阻隔。一路到了今(22)日凌晨2點多，火勢總算控制，台南市消防局救災救護第一大隊長邱國禎說：「起火原因還需要後續火災調查，先以防阻延燒，還有後續殘火處理為主要。」台南市政府環保局副局長陳幸芬說：「出動移動是空氣品質監測車，在下風出做空氣品質監測，目前空氣品質都是普通啦。」因為受到北風影響，濃煙往南飄送，空氣品質影響範圍擴大，從原本5區變成14區，包括後壁、東山、柳營等等，也引發當地農民也抗議，當地農民張令騰說：「曾經有火災的經驗請你們一定要注意，結果我提醒了然後昨天還是發生大火，所以我這邊也要督促地方政府一定要負起責任。」火勢延燒十幾個小時，一度還傳出可能會悶燒一週，嚇壞不少人，但這把火燒出空污引發民怨，地方居民盼相關單位全盤檢討，盡早恢復乾淨的生活環境。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
台南廢棄放置場大火！7層樓高垃圾山 撲滅恐需一周
台南後壁丹娜絲風災後廢棄物暫置場驚傳大火！近7層樓高的垃圾山全面燃燒，火光衝天，燃燒面積達3000平方公尺，相當於一個足球場大小。消防人員已控制火勢，但完全撲滅可能需長達一週時間。該暫置場堆放超過23萬噸廢棄物，包含廢磚瓦、廢木材、垃圾及波浪板等。大火導致台南周邊14個行政區空氣品質惡化，當地農民對火災原因表示懷疑，台南市政府環保局表示正盡速辦理發包作業，以完成廢棄物處理與清運。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
黃偉哲視察烏樹林風災廢棄物暫置區火警
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】昨（21）日晚間位於後壁區烏樹林的丹娜絲風災廢棄物暫置區發生火警，台南市互傳媒 ・ 3 小時前
台南烏樹林廢棄物暫置場大火 灌救逾5小時控制
（中央社記者張榮祥台南22日電）7月丹娜絲颱風重創台南，災區復原棄置廢棄物的烏樹林暫置場昨晚大火，消防人員灌救逾5小時才控制火勢，阻隔延燒，起火原因有待調查釐清。中央社 ・ 14 小時前
台南後壁區烏樹林廢棄物暫置場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
颱風丹娜絲7月重創台南，災區復原棄置廢棄物的後壁區烏樹林暫置場昨晚（21日）發生大火，消防局動員25消防車、59人及2台無人機徹夜灌救至今天中午約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
