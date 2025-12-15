廢棄物暫置場防失火 環部擬115年提管理方案

（中央社記者張雄風台北15日電）環境部長彭啓明說，全台裸露垃圾山仍有33座，主因是風災垃圾及廚餘增量排擠原處理量能；為避免類似台南烏樹林廢棄物暫置場火災，明年2月底前將提出大型災後暫置物管理方案。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長、衛生福利部、經濟部、農業部、交通部、國防部及內政部國土管理署就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，並備質詢。

環境部統計，至今年11月底，全台裸露垃圾量約60.8萬噸，其中新竹縣、台南市及南投縣計44.4萬噸，約占總量73%；已達成妥善處理包含屏東縣、嘉義市。

廣告 廣告

彭啓明會前受訪時表示，原訂今年底裸露垃圾量應減至41萬噸，但目前仍有約60.8萬噸，主因風災垃圾及廚餘等送焚化廠處理，排擠既有裸露垃圾處理量能。

彭啓明強調，目標仍是在明年底達成全台露天裸露垃圾能妥善處理；自去年底至今年初，已找出53座露天裸露垃圾山，現已減少20座，尚存33座。

另外，台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場11月21日晚間大火，撲滅火勢後悶燒不止。彭啓明指出，目前台南消防局正在調查失火原因，如果最終確認是環保局的規劃不當，也會自行開罰。

彭啓明說，環境部正參考日本的做法，研究大型災後暫置物的管理方式，發現日本的堆疊規模、高度與密度都不同，因此不會造成重大的火災；預計在明年2月底前推出管理方案，規範未來面臨大規模災害時的暫置區域。（編輯：吳素柔）1141215