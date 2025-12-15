廢棄物暫置場防失火 環部擬115年提管理方案
（中央社記者張雄風台北15日電）環境部長彭啓明說，全台裸露垃圾山仍有33座，主因是風災垃圾及廚餘增量排擠原處理量能；為避免類似台南烏樹林廢棄物暫置場火災，明年2月底前將提出大型災後暫置物管理方案。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長、衛生福利部、經濟部、農業部、交通部、國防部及內政部國土管理署就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，並備質詢。
環境部統計，至今年11月底，全台裸露垃圾量約60.8萬噸，其中新竹縣、台南市及南投縣計44.4萬噸，約占總量73%；已達成妥善處理包含屏東縣、嘉義市。
彭啓明會前受訪時表示，原訂今年底裸露垃圾量應減至41萬噸，但目前仍有約60.8萬噸，主因風災垃圾及廚餘等送焚化廠處理，排擠既有裸露垃圾處理量能。
彭啓明強調，目標仍是在明年底達成全台露天裸露垃圾能妥善處理；自去年底至今年初，已找出53座露天裸露垃圾山，現已減少20座，尚存33座。
另外，台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場11月21日晚間大火，撲滅火勢後悶燒不止。彭啓明指出，目前台南消防局正在調查失火原因，如果最終確認是環保局的規劃不當，也會自行開罰。
彭啓明說，環境部正參考日本的做法，研究大型災後暫置物的管理方式，發現日本的堆疊規模、高度與密度都不同，因此不會造成重大的火災；預計在明年2月底前推出管理方案，規範未來面臨大規模災害時的暫置區域。（編輯：吳素柔）1141215
其他人也在看
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 16 小時前 ・ 3
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 201
冷氣團強襲「3地體感僅6℃」 專家揭「這天回暖」！
生活中心／江姿儀報導今（14日）受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部偏冷，南部則早晚偏冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中央氣象署指出，明（15日）大陸冷氣團減弱，各地回溫，但早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。對此，氣象專家林得恩提醒，今（14日）將「愈晚愈冷！」，今、明兩天降溫明顯。民視 ・ 1 天前 ・ 5
非暖冬冷冬卻不好過！鄭明典揭「最冷高峰還沒到」體感剩6度時間曝光
生活中心／綜合報導今（14日）受到大陸冷氣團影響，加上夜間輻射冷卻作用，中部以北與東半部白天已有轉涼感受，夜晚氣溫則進一步下滑。氣象預估，中部以北及宜蘭地區低溫約在12至14度之間，南部與花東則約15至17度，隨著冷空氣持續南下，各地晚間寒意將更加明顯，今晚到明（15日）清晨輻射冷卻效應同步發揮，苗栗與北台灣、鄰近山區地區，氣溫可能下探至10度左右。前氣象局長鄭明典也提醒，目前台北測站的氣溫已逼近「大陸冷氣團」的判定標準，若綜合各項條件來看，這波冷氣團可視為已達到門檻。他也呼籲民眾，特別是早出晚歸者，務必做好禦寒準備，以免受寒。民視 ・ 2 小時前 ・ 1
變冷了注意！氣溫即將「斷崖式下降」 最冷時機點氣象署全說了
即時中心／高睿鴻報導天氣變冷了注意！氣象署預報員劉沛滕今（13）日說明，因東北季風影響，各地清晨以後氣溫都偏涼，唯獨中南部的白天，稍微比較暖和一些；但值得注意的是，今晚各地就開始受大陸冷氣團南下影響，氣溫均會顯著下降，預計明（14）天至後天清晨，是相對最低溫的時間點。尤其，北部大多數地區，最低可能降至13至14度；部分地區甚至恐出現10至12度低溫，顯示這波冷氣團威力較強，民眾應做好保暖工作。民視 ・ 1 天前 ・ 7
4縣市低溫特報！1圖看本週4階段變天 今明冷熱交替「溫差至少10℃」
大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（15）日6時33分，針對新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布低溫特報，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾多加注意。另外，截至今日上午8時，平地最低溫出現在關西工作站7度。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
財劃法擬不副署恐引憲政風暴 藍營強烈反對
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。依法定程序，已修正通過的《財政收支劃分法》（財劃法）將於15日公布，現傳將成行政院長卓榮泰為首個不副署的案例，在野黨已提出強烈批評，質疑賴清德總統此舉將使獨裁成為事實。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 110
入冬來最強首波大陸冷氣團！低溫下探10度 專家曝回暖時間點
入冬以來最強的首波大陸冷氣團報到，中央氣象署指出，今（14）日中部以北及東半部明顯轉冷，南部早晚偏冷，清晨低溫約14至16度，入夜後中部以北及宜蘭低溫下探12度，部分地區不排除更低。天氣轉為乾冷，各地多為晴到多雲，僅北海岸、東半部及山區有零星降雨。氣象專家吳德榮表示，今起至週二（16日）清晨受輻射冷卻影響，早晚最冷，平地恐逼近10度。預估週二白天起冷空氣減弱，週三起氣溫逐步回升，天氣維持穩定晴朗。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
大陸冷氣團今晚南下 氣象專家：全台「冷的非常有感」
今（13）日白天天氣仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區環境水氣偏多，降雨較為持續。氣象專家林德恩表示，今晚起大陸冷氣團開始南下影響，中部以北及東北部地區氣溫會進一步下降。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
阿里山清晨氣溫僅4℃出現結霜景象 攝影達人：進入最佳賞楓時刻
阿里山國家森林遊樂區近日清晨氣溫僅剩攝氏4、5度，沼平車站、小笠原山觀景台等處都出現結霜景象。阿里山攝影達人黃源明說，近期已進入最佳賞楓時刻，從阿里山公路的十字路段至塔塔加的路上，處處都出現楓紅，景象美麗。他提醒，遊客若要上山看楓紅、日出或結霜美景，應留意保暖。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前 ・ 6
冷氣團最高峰將至「6地恐跌破10度」！氣象署1圖曝下週天氣
首波大陸冷氣團報到，各地溫度明顯下降，氣象專家吳聖宇表示，今（14）日北部、東北部空曠地區低溫約在12至14度左右，今晚至明晨是冷氣團影響最高峰。氣象署則提醒，下週三（17日）有另一波東北季風南下，下週五部分區域要留意下雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
行政院不副署不公布 羅智強：賴清德即將成為台灣尹錫悅
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對府院傳出擬以「不副署、不執行」方式回應立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（14...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 53
冷氣團發威！林得恩示警「日夜溫差恐達14度」 回暖時刻曝光
今（15）日大陸冷氣團影響，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度。氣象專家林得恩表示，今日受大陸冷氣團及輻射冷卻發酵，台灣各地偏冷，尤其中部以北、宜蘭及金門、馬祖地區在攝氏7至14度之間。不過白天起，各地將慢慢回溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
卓榮泰擬「不副署」法案 學者：看不懂哪招
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。民進...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 130
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 14
明天天氣6縣市清晨防10℃低溫 白天各地氣溫回升有機會見陽光
中央氣象署今天發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚至明天上午基隆、新北、桃園等6縣市慎防攝氏10度低溫，明天白天大陸冷氣團減弱，北部高溫可回升到20度、中南部約25度，有機會見到陽光。降雨方面，明天水氣少，僅基隆北海岸、宜蘭及台東有零星短暫雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前 ・ 4
入冬首波冷氣團襲台！清晨「低溫急凍7°C」
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（15日）在新竹關西測到台灣本島今年最低溫7度，不過要留意巨大溫差，白天起冷氣團減弱，各地高溫可達20度以上，「氣象應用推廣基金會」專欄提醒台北氣象站週日（14日）晚已觸及14.4度，入冬以來首波大陸冷氣團達標，今天晚間至週二（16日）清晨因輻射冷卻加成，中部以北部分平地的最低氣溫仍在10度以下，下一波東北季風冷空氣南下時間點也曝光。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
低溫恐跌破10度！氣象專家曝「這時段」會更冷 還有一波東北風要來
受強烈大陸冷氣團及夜間輻射冷卻效應的雙重影響，全台氣溫持續下降！根據觀測，今（14）晨本島平地最低溫出現在新北富貴角12度，而氣象署平地測站中，淡水錄得 14.1度，臺北站也來到15度，最低溫更可能跌破10度，時段曝光。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
一圖掌握一週天氣》今6縣市防10度以下低溫 週三起降雨稍增
受到大陸冷氣團及輻射冷卻的雙重夾…民報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話