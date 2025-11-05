廢棄物濫倒高屏南最多 環境部要嚴管

廢棄物非法棄置案件層出不窮，環境部長彭啓明指出，內政部已向行政院提報「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」，整合交通部、經濟部及地方政府資源，盤點出約一點五億立方公尺填埋容量，並研議設置公有土資場、土方銀行等合法去化管道，減少非法棄置誘因。

環境部二○二三年八月成立至今，破獲重大環保犯罪案件有一一三件，一一三三人被移送，行政裁罰三千萬多元。為此，立法院社福衛環委員會昨邀環境部等相關部會就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」專題報告。

「廢棄物棄置案件管理系統」建置以來，截至今年十月底止，總計列管一一五三處廢棄物非法棄置場址，其中仍有四四六處持續列管；若以縣市來看，則是高雄市九十七處最多，其次是屏東縣五十五處、台南市五十四處。屬一般事業廢棄物，有三九五處、有害事業廢棄物十六處以及一般含有害事業廢棄物卅五處。

彭啓明坦言，組織專業分工的犯罪特性，也難追查廢棄物非法棄置犯罪源，加上無法即時扣押財產，導致環境復原緩慢。

彭啓明表示，環境部已修訂廢棄物申報規定，自今年三月起，所有營建及裝修廢棄物均須逐車即時電子申報，並結合ＧＰＳ追蹤，確保運輸透明。未來營建土方亦將納入電子聯單及全程追蹤機制。環境管理署也推動非法棄置智慧圍籬系統，結合車牌辨識與e-Tag 技術，預計四年內擴大布建監控點，防止非法清運。

