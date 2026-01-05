廢棄物華麗轉身 寫下海洋的情書
來自綠島的一位熱愛海洋的潛水教練，感受到海洋廢物對環境的汙染，將撿拾到的魚線及美麗的海玻璃等海廢物，做成各種手鍊、項鍊，透過擺市集，將守護海洋的想法化為行動，希望更多人能了解海洋危機！
外表磨砂呈現半透明的石頭，有藍有綠，成為手環上的亮點，這究竟是什麼?
民眾 龔亦安：「石頭 (媽媽你猜它是什麼)，應該是貝類吧。」
答案讓這對母子好驚訝，因為這是海中的廢棄玻璃，在長時間的海浪、砂石打磨下，成為獨一而二的圓潤海寶石。
海廢創作者 Erica ：「(藍色的)像這可能就是台啤，比如透明的 可蝦在綠島可能就會，撿到金門高粱的，就還看得出來字。」
不只海寶石，還有廢棄魚線，在Erica巧手下，編織成手環項鍊，熱愛海洋生物的她，曾在國外當潛水教練多年，返台後定居綠島，卻看見海洋的危機。
海廢創作者 Erica ：「垃圾也只能推在集中場，可是風一大 全都往海裡吹，雖然我只是潛水教練，但是畢竟還是教育的一個環節，我們一直在提倡跟學生說，要愛護海洋 ，那如果我們還一直製造垃圾，不是很矛盾嗎。」
海廢對海洋生物來說就是奇怪的魚，她的再生工作室就以此為名！
海廢創作者 Erica ：「滿多客人的問題 都會讓我覺得，喔 他們不是不接受，只是不知道有這些(海廢)東西，擺攤去推廣這些東西，也算是支持我走下去的動力。」
擺攤收入微薄，讓她勇敢前行的，是守護摯愛海洋的身體力行！
